Дроны в Литве — самолет Науседы не смог сразу приземлиться

Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы некоторое время не мог приземлиться и кружил над Вильнюсом из-за обнаружения неизвестного дрона. Пилоты приняли все меры безопасности.

Что известно об инциденте с самолетом Науседы

Пресс-секретарь президента Литвы Томас Бержинскас рассказал, что во время приближения к аэропорту Вильнюса стало известно об обнаружении дрона. Из-за этого посадка воздушного судна была опасной. Некоторое время пилоты кружили над аэропортом и затем совершили посадку.

Незадолго в министерстве транспорта Литвы сообщили, что дрон, который заметили над районом Лепкальнис, запускали в целях рекламы и он не нес никакой угрозы. После выяснения причины, воздушное сообщение было восстановлено.

"По новейшим данным Министерства транспорта и коммуникаций, дрон поднимали в рекламных целях, при этом не придерживались установленных требований", — отметили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства и подробную информацию выясняют соответствующие службы. Соответствующие органы оценят меры безопасности и обсудят их усиление.

"В сфере воздушного сообщения действуют строгие правила безопасности, поэтому министерство "Воздушной навигации", на совещании оценят меры безопасности, планы на будущее, выяснят, что требует улучшения", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля в Литве обнаружили неизвестный беспилотник. Именно в это время российские оккупанты осуществляли массированную атаку на Украину.

Также мы писали, что 1 сентября самолет Урсулы фон дер Ляйен попал под глушение GPS. Болгарские власти подтвердили инцидент и подозревают, что это было прямое вмешательство России.