Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самолет президента Литвы не смог приземлиться — какая причина

Самолет президента Литвы не смог приземлиться — какая причина

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 15:09
Дроны в Литве — самолет Науседы не смог сразу приземлиться
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: REUTERS

Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы некоторое время не мог приземлиться и кружил над Вильнюсом из-за обнаружения неизвестного дрона. Пилоты приняли все меры безопасности.

Об этом сообщает Delfi.

Реклама
Читайте также:

Что известно об инциденте с самолетом Науседы

Пресс-секретарь президента Литвы Томас Бержинскас рассказал, что во время приближения к аэропорту Вильнюса стало известно об обнаружении дрона. Из-за этого посадка воздушного судна была опасной. Некоторое время пилоты кружили над аэропортом и затем совершили посадку.

Незадолго в министерстве транспорта Литвы сообщили, что дрон, который заметили над районом Лепкальнис, запускали в целях рекламы и он не нес никакой угрозы. После выяснения причины, воздушное сообщение было восстановлено.

"По новейшим данным Министерства транспорта и коммуникаций, дрон поднимали в рекламных целях, при этом не придерживались установленных требований", — отметили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства и подробную информацию выясняют соответствующие службы. Соответствующие органы оценят меры безопасности и обсудят их усиление.

"В сфере воздушного сообщения действуют строгие правила безопасности, поэтому министерство "Воздушной навигации", на совещании оценят меры безопасности, планы на будущее, выяснят, что требует улучшения", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля в Литве обнаружили неизвестный беспилотник. Именно в это время российские оккупанты осуществляли массированную атаку на Украину.

Также мы писали, что 1 сентября самолет Урсулы фон дер Ляйен попал под глушение GPS. Болгарские власти подтвердили инцидент и подозревают, что это было прямое вмешательство России.

Гитанас Науседа Литва самолет дроны Вильнюс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации