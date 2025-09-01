Видео
Самолет Урсулы фон дер Ляйен попал под глушение GPS — реакция ЕК

Самолет Урсулы фон дер Ляйен попал под глушение GPS — реакция ЕК

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 14:25
Самолет Урсулы фон дер Ляйен — что случилось с судном главы ЕК
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

Самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 1 сентября экстренно сел в Болгарии из-за проблем с навигацией. Он попал под глушение GPS.

Об этом сообщает Financial Time со ссылкой на источники.

Читайте также:

Что известно об инциденте с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

По данным издания, во время полета навигационные системы борта были подавлены российскими средствами РЭБ. После часа кружения над аэропортом пилот самолета решил приземлиться вручную в Болгарии, используя бумажные карты.

Болгарские власти подтвердили инцидент и подозревают, что это было прямое вмешательство России. Однако пока Кремль это не комментировал.

"С февраля 2022 года наблюдается значительное увеличение случаев глушения GPS и в последнее время подделки сигналов. Эти вмешательства нарушают точный прием GPS сигналов, что приводит к различным операционным проблемам для самолетов и наземных систем", — говорится в заявлении.

Как добавляет FT, за последние годы инциденты с GPS-заглушением значительно усилились в Балтийском море и восточноевропейских государствах, граничащих с Россией, что влияет на самолеты, суда и гражданских лиц.

Реакция Еврокомиссии

Европейская Комиссия тоже подтвердила инцидент и заявила, что он требует детального расследования и может стать поводом для пересмотра оборонных подходов и поддержки Украины в контексте безопасности региона.

"Это еще больше укрепит наше непоколебимое обязательство усилить оборонные возможности и поддержку Украины", — заявил представитель ЕК, сообщает CNN.

Напомним, недавно глава ЕК заявила, что Европа работает над "довольно точными планами" возможного размещения войск в Украине. Они будут подкреплены возможностями США.

Кроме того, Ляйен назвала страну, которая дала Украине боеприпасы в начале войны. По ее словам, ключевую роль сыграла Болгария.

самолет Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Болгария Россия GPS
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
