Болгария стала ключевым поставщиком оружия для Украины в начале войны

Военнослужащие 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины отрабатывают стрельбу. REUTERS/Sofiia Gatilova

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что именно Болгария сыграла одну из ключевых ролей в военной поддержке Украины. Она сообщила, что на начальном этапе полномасштабной войны треть всего оружия, которое получила Украина, поступала именно из Болгарии.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии.

Фон дер Ляйен отметила, что Болгария имеет давние традиции в оборонной промышленности, а также самый высокий показатель оборонного производства в процентах к ВВП среди стран ЕС.

По ее словам, здесь работает крупнейший частный работодатель страны — оборонная компания, которая обеспечивает производство большого количества боеприпасов. Значительная часть этой продукции идет на поддержку Украины.

Глава Еврокомиссии поблагодарила Болгарию за непоколебимую солидарность с Киевом, подчеркнув, что война продолжается уже четвертый год и необходимо наращивать как помощь Украине, так и оборонные возможности самого Евросоюза.

Она напомнила, что Европейский совет принял инструмент Safe на сумму 150 миллиардов евро для совместных закупок оборонной продукции. По словам фон дер Ляйен, документ был подписан в рекордно короткие сроки и Болгария присоединилась к этому процессу. ЕС планирует направить эти средства на укрепление собственной безопасности и поддержку Украины.

