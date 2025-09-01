Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ляйен назвала страну, которая дала Украине боеприпасы в 2022 году

Ляйен назвала страну, которая дала Украине боеприпасы в 2022 году

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 08:31
Болгария стала ключевым поставщиком оружия для Украины в начале войны
Военнослужащие 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины отрабатывают стрельбу. REUTERS/Sofiia Gatilova

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что именно Болгария сыграла одну из ключевых ролей в военной поддержке Украины. Она сообщила, что на начальном этапе полномасштабной войны треть всего оружия, которое получила Украина, поступала именно из Болгарии.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии.

Реклама
Читайте также:

ЕС укрепит оборонную промышленность Болгарии

Фон дер Ляйен отметила, что Болгария имеет давние традиции в оборонной промышленности, а также самый высокий показатель оборонного производства в процентах к ВВП среди стран ЕС.

По ее словам, здесь работает крупнейший частный работодатель страны — оборонная компания, которая обеспечивает производство большого количества боеприпасов. Значительная часть этой продукции идет на поддержку Украины.

Глава Еврокомиссии поблагодарила Болгарию за непоколебимую солидарность с Киевом, подчеркнув, что война продолжается уже четвертый год и необходимо наращивать как помощь Украине, так и оборонные возможности самого Евросоюза.

Она напомнила, что Европейский совет принял инструмент Safe на сумму 150 миллиардов евро для совместных закупок оборонной продукции. По словам фон дер Ляйен, документ был подписан в рекордно короткие сроки и Болгария присоединилась к этому процессу. ЕС планирует направить эти средства на укрепление собственной безопасности и поддержку Украины.

Напомним, тем временем в США согласовали продажу двух важных компонентов для нужд ВСУ.

А Дания выделила средства на производство оружия для Украины.

военная помощь боеприпасы Урсула фон дер Ляйен Болгария война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации