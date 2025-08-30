Госдеп США согласовал поставки Patriot и Starlink

Система Patriot. Фото: Reuters

В субботу, 30 августа, министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о новом важном шаге в укреплении обороноспособности страны. США согласовали продажу Украине оборудования на сумму более 300 миллионов долларов для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot и закупки и обслуживания спутниковых систем Starlink.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Госдеп США согласовал продажу Украине оборудования

По словам Шмыгаля, Госдепартамент США утвердил продажу оборудования для систем Patriot на 179,1 миллиона долларов.

"Системы ПВО Patriot являются жизненно важными для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных воздушных атак со стороны России", — подчеркнул министр.

Кроме того, Вашингтон одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink на примерно 150 миллионов долларов. Шмыгаль выразил благодарность американским партнерам за поддержку Украины в это сложное время.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский встречался в Нидерландах с местными политиками. Ему удалось договориться о деньгах на закупку оружия США для Украины.

А еще стало известно, что Норвегия выделит 700 миллионов долларов для закупки оружия Украины. Эта сумма пойдет на закупку ПВО Patriot для нашего государства.