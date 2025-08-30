Держдеп США погодив постачання Patriot і Starlink

Система Patriot. Фото: Reuters

У суботу, 30 серпня, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про новий важливий крок у зміцненні обороноздатності країни. США погодили продаж Україні обладнання на суму понад 300 мільйонів доларів для підтримки систем протиповітряної оборони Patriot та закупівлі і обслуговування супутникових систем Starlink.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Держдеп США погодив продаж Україні обладнання

За словами Шмигаля, Держдепартамент США затвердив продаж обладнання для систем Patriot на 179,1 мільйона доларів.

"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних повітряних атак з боку Росії", — підкреслив міністр.

Окрім того, Вашингтон схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на приблизно 150 мільйонів доларів. Шмигаль висловив вдячність американським партнерам за підтримку України у цей складний час.

Раніше повідомлялось, що президент України Зеленський зустрічався у Нідерландах із місцевими політиками. Йому вдалось домовитись про гроші на закупівлю зброї США для України.

А ще стало відомо, що Норвегія виділить 700 мільйонів доларів для закупівлі зброї України. Ця сума піде на закупівлю ППО Patriot для нашої держави.