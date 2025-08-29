Видео
Дания выделила деньги на производство оружия для Украины — сумма

Дания выделила деньги на производство оружия для Украины — сумма

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 21:33
Дания инвестирует деньги в производство оружия для Украины
Троэльс Лунд Поульсен. Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна в этом году выделила 1,4 миллиарда евро для оплаты производства оружия Украине. Их будут производить украинские оборонно-промышленные комплексы. Речь идет о так называемой "датской модели".

Об этом Троэльс Лунд Поульсен сообщил в пятницу, 29 августа, передает "Европейская правда".

Читайте также:

Деньги для производства оружия Украине

Министр отметил эффективность "датской модели" — когда союзники финансируют украинские предприятия для производства необходимого Украине оружия. Он призвал к ее дальнейшему внедрению.

По словам Поульсена, в течение прошлого года Дания разместила таких контрактов на общую сумму в размере 600 миллионов евро.

"Мое ожидание — что в этом году мы сможем инвестировать около 1,4 млрд евро напрямую в украинские компании ОПК. А сделанные выводы также достаточно амбициозны. Во-первых, украинский ОПК работает очень быстро — по сравнению с европейскими компаниями. Они это могут делать за месяцы, а не годы. А во-вторых, это эффективно с финансовой точки зрения", — подчеркнул министр обороны.

Поульсен говорит, что к такому формату помощи Украине в дальнейшем присоединится больше стран.

Он добавил, что Украине нужно еще больше военной помощи.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что "датскую модель" хотят сделать частью будущих гарантий безопасности.

А 8 августа украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с премьером Дании Метте Фредериксен. В частности, они обсудили дипломатию.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
