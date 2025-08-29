Данія інвестує гроші у виробництво зброї для України

Троельс Лунд Поульсен. Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна цього року виділила 1,4 мільярда євро для сплати виробництва зброї Україні. Їх виготовлятимуть українські оборонно-промислові комплекси. Йдеться про так звану "данську модель".

Про це Троельс Лунд Поульсен повідомив у пʼятницю, 29 серпня, передає "Європейська правда".

Гроші для виробництва зброї Україні

Міністр зазначив ефективність "данської моделі" — коли союзники фінансують українські підприємства для виробництва необхідної Україні зброї. Він закликав до її подальшого впровадження.

За словами Поульсена, протягом минулого року Данія розмістила таких контрактів на загальну суму у розмірі 600 мільйонів євро.

"Моє очікування — що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. А зроблені висновки також досить амбітні. По-перше, український ОПК працює дуже швидко — порівняно з європейськими компаніями. Вони це можуть робити за місяці, а не роки. А по-друге — це ефективно з фінансового погляду", — наголосив міністр оборони.

Поульсен каже, що до такого формату допомоги Україні надалі долучиться більше країн.

Він додав, що Україні потрібно ще більше військової допомоги.

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що "данську модель" хочуть зробити частиною майбутніх гарантій безпеки.

А 8 серпня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з премʼєром Данії Метте Фредеріксен. Зокрема, вони обговорили дипломатію.