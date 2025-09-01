Болгарія стала ключовим постачальником зброї для України на початку війни

Військовослужбовці 115-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України відпрацьовують стрільбу. REUTERS/Sofiia Gatilova

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що саме Болгарія відіграла одну з ключових ролей у військовій підтримці України. Вона повідомила, що на початковому етапі повномасштабної війни третина всієї зброї, яку отримала Україна, надходила саме з Болгарії.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії.

ЄС зміцнить оборонну промисловість Болгарії

Фон дер Ляєн відзначила, що Болгарія має давні традиції в оборонній промисловості, а також найвищий показник оборонного виробництва у відсотках до ВВП серед країн ЄС.

За її словами, тут працює найбільший приватний роботодавець країни — оборонна компанія, яка забезпечує виробництво великої кількості боєприпасів. Значна частина цієї продукції йде на підтримку України.

Очільниця Єврокомісії подякувала Болгарії за непохитну солідарність із Києвом, підкресливши, що війна триває вже четвертий рік і необхідно нарощувати як допомогу Україні, так і оборонні спроможності самого Євросоюзу.

Вона нагадала, що Європейська рада ухвалила інструмент Safe на суму 150 мільярдів євро для спільних закупівель оборонної продукції. За словами фон дер Ляєн, документ був підписаний у рекордно короткі терміни і Болгарія приєдналася до цього процесу. ЄС планує спрямувати ці кошти на зміцнення власної безпеки та підтримку України.

