Літак Урсули фон дер Ляєн — що трапилося із судном глави ЄК

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS

Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 1 вересня екстрено сів у Болгарії через проблеми з навігацією. Він потрапив під глушіння GPS.

Про це повідомляє Financial Time з посиланням на джерела.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн

За даними видання, під час польоту навігаційні системи борту було придушено російськими засобами РЕБ. Після години кружляння над аеропортом пілот літака вирішив приземлитися вручну у Болгарії, використовуючи паперові карти.

Болгарська влада підтвердила інцидент і підозрює, що це було пряме втручання Росії. Однак наразі Кремль це не коментував.

"З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння GPS і останнім часом підробки сигналів. Ці втручання порушують точний прийом GPS сигналів, що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем", — йдеться в заяві.

Як додає FT, за останні роки інциденти з GPS-заглушенням значно посилилися в Балтійському морі та східноєвропейських державах, що межують з Росією, що впливає на літаки, судна та цивільних осіб.

Реакція Єврокомісії

Європейська Комісія теж підтвердила інцидент і заявила, що він потребує детального розслідування та може стати приводом для перегляду оборонних підходів і підтримки України в контексті безпеки регіону.

"Це ще більше зміцнить наше непохитне зобов’язання посилити оборонні можливості та підтримку України", — заявив представник ЄК, повідомляє CNN.

Нагадаємо, нещодавно глава ЄК заявила, що Європа працює над "доволі точними планами" можливого розміщення військ в Україні. Вони будуть підкріплені можливостями США.

Крім того, Ляєн назвала країну, яка дала Україні боєприпаси на початку війни. За її словами, ключову роль відіграла Болгарія.