Літак Урсули фон дер Ляєн — що трапилося із судном глави ЄК

Літак Урсули фон дер Ляєн потрапив під глушіння GPS — реакція ЄК
Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 1 вересня екстрено сів у Болгарії через проблеми з навігацією. Він потрапив під глушіння GPS.
Про це повідомляє Financial Time з посиланням на джерела.
Що відомо про інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн
За даними видання, під час польоту навігаційні системи борту було придушено російськими засобами РЕБ. Після години кружляння над аеропортом пілот літака вирішив приземлитися вручну у Болгарії, використовуючи паперові карти.
Болгарська влада підтвердила інцидент і підозрює, що це було пряме втручання Росії. Однак наразі Кремль це не коментував.
"З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння GPS і останнім часом підробки сигналів. Ці втручання порушують точний прийом GPS сигналів, що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем", — йдеться в заяві.
Як додає FT, за останні роки інциденти з GPS-заглушенням значно посилилися в Балтійському морі та східноєвропейських державах, що межують з Росією, що впливає на літаки, судна та цивільних осіб.
Реакція Єврокомісії
Європейська Комісія теж підтвердила інцидент і заявила, що він потребує детального розслідування та може стати приводом для перегляду оборонних підходів і підтримки України в контексті безпеки регіону.
"Це ще більше зміцнить наше непохитне зобов’язання посилити оборонні можливості та підтримку України", — заявив представник ЄК, повідомляє CNN.
Нагадаємо, нещодавно глава ЄК заявила, що Європа працює над "доволі точними планами" можливого розміщення військ в Україні. Вони будуть підкріплені можливостями США.
Крім того, Ляєн назвала країну, яка дала Україні боєприпаси на початку війни. За її словами, ключову роль відіграла Болгарія.
