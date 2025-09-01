Відео
Головна Новини дня Літак Урсули фон дер Ляєн потрапив під глушіння GPS — реакція ЄК

Літак Урсули фон дер Ляєн потрапив під глушіння GPS — реакція ЄК

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:25
Літак Урсули фон дер Ляєн — що трапилося із судном глави ЄК
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS

Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 1 вересня екстрено сів у Болгарії через проблеми з навігацією. Він потрапив під глушіння GPS.

Про це повідомляє Financial Time з посиланням на джерела.

Читайте також:

Що відомо про інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн 

За даними видання, під час польоту навігаційні системи борту було придушено російськими засобами РЕБ. Після години кружляння над аеропортом пілот літака вирішив приземлитися вручну у Болгарії, використовуючи паперові карти. 

Болгарська влада підтвердила інцидент і підозрює, що це було пряме втручання Росії. Однак наразі Кремль це не коментував. 

"З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння GPS і останнім часом підробки сигналів. Ці втручання порушують точний прийом GPS сигналів, що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем", — йдеться в заяві.

Як додає FT, за останні роки інциденти з GPS-заглушенням значно посилилися в Балтійському морі та східноєвропейських державах, що межують з Росією, що впливає на літаки, судна та цивільних осіб.

Реакція Єврокомісії

Європейська Комісія теж підтвердила інцидент і заявила, що він потребує детального розслідування та може стати приводом для перегляду оборонних підходів і підтримки України в контексті безпеки регіону. 

"Це ще більше зміцнить наше непохитне зобов’язання посилити оборонні можливості та підтримку України", — заявив представник ЄК, повідомляє CNN.

Нагадаємо, нещодавно глава ЄК заявила, що Європа працює над "доволі точними планами" можливого розміщення військ в Україні. Вони будуть підкріплені можливостями США.

Крім того, Ляєн назвала країну, яка дала Україні боєприпаси на початку війни. За її словами, ключову роль відіграла Болгарія. 

літак Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Болгарія Росія GPS
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
