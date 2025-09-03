Дрони у Литві — літак Науседи не зміг одразу приземлитися

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS

Літак президента Литви Гітанаса Науседи деякий час не міг приземлитися та кружляв над Вільнюсом через виявлення невідомого дрона. Пілоти вжили всіх заходів безпеки.

Про це повідомляє Delfi.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про інцидент з літаком Науседи

Прессекретар президента Литви Томас Бержінскас розповів, що під час наближення до аеропорту Вільнюса стало відомо про виявлення дрона. Через це посадка повітряного судна була небезпечною. Деякий час пілоти кружляли над аеропортом і потім здійснили посадку.

Незадовго у міністерстві транспорту Литви повідомили, що дрон, який помітили над районом Лепкальніс, запускали в цілях реклами і він не ніс жодної загрози. Після з'ясування причини, повітряне сполучення було відновлено.

"За новітніми даними Міністерства транспорту і комунікацій, дрон підіймали в рекламних цілях, при цьому не дотримувалися встановлених вимог", — зазначили у відомстві.

Наразі усі обставини та детальну інформацію з'ясовують відповідні служби. Необхідні органи оцінять заходи безпеки та обговорять їх підсилення.

"У сфері повітряного сполучення діють суворі правила безпеки, тому міністерство "Повітряної навігації", на нараді оцінять заходи безпеки, плани на майбутнє, з'ясують, що потребує покращення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня у Литві виявили невідомий безпілотник. Саме в цей час російські окупанти здійснювали масовану атаку на Україну.

Також ми писали, що 1 вересня літак Урсули фон дер Ляєн потрапив під глушіння GPS. Болгарська влада підтвердила інцидент і підозрює, що це було пряме втручання Росії.