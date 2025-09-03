Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Літак президента Литви не зміг приземлитися — яка причина

Літак президента Литви не зміг приземлитися — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 15:09
Дрони у Литві — літак Науседи не зміг одразу приземлитися
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS

Літак президента Литви Гітанаса Науседи деякий час не міг приземлитися та кружляв над Вільнюсом через виявлення невідомого дрона. Пілоти вжили всіх заходів безпеки.

Про це повідомляє Delfi

Реклама
Читайте також:

Що відомо про інцидент з літаком Науседи

Прессекретар президента Литви Томас Бержінскас розповів, що під час наближення до аеропорту Вільнюса стало відомо про виявлення дрона. Через це посадка повітряного судна була небезпечною. Деякий час пілоти кружляли над аеропортом і потім здійснили посадку.

Незадовго у міністерстві транспорту Литви повідомили, що дрон, який помітили над районом Лепкальніс, запускали в цілях реклами і він не ніс жодної загрози. Після з'ясування причини, повітряне сполучення було відновлено. 

"За новітніми даними Міністерства транспорту і комунікацій, дрон підіймали в рекламних цілях, при цьому не дотримувалися встановлених вимог", — зазначили у відомстві. 

Наразі усі обставини та детальну інформацію з'ясовують відповідні служби. Необхідні органи оцінять заходи безпеки та обговорять їх підсилення. 

"У сфері повітряного сполучення діють суворі правила безпеки, тому міністерство "Повітряної навігації", на нараді оцінять заходи безпеки, плани на майбутнє, з'ясують, що потребує покращення", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 28 липня у Литві виявили невідомий безпілотник. Саме в цей час російські окупанти здійснювали масовану атаку на Україну.

Також ми писали, що 1 вересня літак Урсули фон дер Ляєн потрапив під глушіння GPS. Болгарська влада підтвердила інцидент і підозрює, що це було пряме втручання Росії.

Гітанас Науседа Литва літак дрони Вільнюс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації