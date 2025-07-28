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Головна Новини дня У Литві виявили невідомий безпілотник — заява Міноборони

У Литві виявили невідомий безпілотник — заява Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 09:59
У небі Литви зафіксували невідомий безпілотник — що відомо
Безпілотник над Литвою 28 липня. Фото: кадр з відео

У Литві зранку, 28 липня, виявили невідомий безпілотник. Ймовірно, дрон залетів з території Білорусі. Варто зазначити, що саме в цей час російські окупанти здійснювали масовану атаку на Україну.

Про це повідомляє LRT.

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Безпілотник над Литвою

Невідомий дрон помітили на висоті близько 200 метрів неподалік Вільнюса.

Влада припускає, що об’єкт може виявитися метеозондом, однак запевняє, що ситуація контрольована. Наразі всі екстрені служби переведені в режим підвищеної готовності.

Наразі тривають пошуки можливих уламків або самого безпілотника.

Місцевих закликали не торкатися невідомих предметів та звертатися до екстрених служб.

Як реагують у Міноборони

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене повідомила, що наразі не встановлено тип дрона.

За її словами, поточні погодні умови є сприятливими для запуску метеозондів, які, зокрема, можуть використовуватися для незаконного переміщення вантажів.

"Інформація уточнюється. Сьогодні погода є сприятливою для метеозондів, які контрабандисти використовують для перельоту своїх товарів", — зазначила Шакалене.

Вона нагадала, що 10 липня у Литві вже фіксували порушення повітряного простору дроном Gerbera.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Зокрема, пошкодження зафіксовано в Кропивницькому.

А у Києві пошкоджено багатоповерхівку на лівому березі. Окупанти поранили вісьмох осіб.

Білорусь Міноборони Литва обстріли дрони безпілотник
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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