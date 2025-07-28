У небі Литви зафіксували невідомий безпілотник — що відомо

Безпілотник над Литвою 28 липня. Фото: кадр з відео

У Литві зранку, 28 липня, виявили невідомий безпілотник. Ймовірно, дрон залетів з території Білорусі. Варто зазначити, що саме в цей час російські окупанти здійснювали масовану атаку на Україну.

Про це повідомляє LRT.

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Russian Gerbara drone over Lithuania near the city of Vilnius pic.twitter.com/MxquJjAf2T — VolgaLad (@cym27s) July 28, 2025

Безпілотник над Литвою

Невідомий дрон помітили на висоті близько 200 метрів неподалік Вільнюса.

Влада припускає, що об’єкт може виявитися метеозондом, однак запевняє, що ситуація контрольована. Наразі всі екстрені служби переведені в режим підвищеної готовності.

Наразі тривають пошуки можливих уламків або самого безпілотника.

Місцевих закликали не торкатися невідомих предметів та звертатися до екстрених служб.

Як реагують у Міноборони

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене повідомила, що наразі не встановлено тип дрона.

За її словами, поточні погодні умови є сприятливими для запуску метеозондів, які, зокрема, можуть використовуватися для незаконного переміщення вантажів.

"Інформація уточнюється. Сьогодні погода є сприятливою для метеозондів, які контрабандисти використовують для перельоту своїх товарів", — зазначила Шакалене.

Вона нагадала, що 10 липня у Литві вже фіксували порушення повітряного простору дроном Gerbera.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Зокрема, пошкодження зафіксовано в Кропивницькому.

А у Києві пошкоджено багатоповерхівку на лівому березі. Окупанти поранили вісьмох осіб.