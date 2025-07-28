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Главная Новости дня В Литве обнаружили неизвестный беспилотник — заявление Минобороны

В Литве обнаружили неизвестный беспилотник — заявление Минобороны

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 09:59
В небе Литвы зафиксировали неизвестный беспилотник — что известно
Беспилотник над Литвой 28 июля. Фото: кадр из видео

В Литве утром, 28 июля, обнаружили неизвестный беспилотник. Вероятно, дрон залетел с территории Беларуси. Стоит отметить, что именно в это время российские оккупанты осуществляли массированную атаку на Украину.

Об этом сообщает LRT.

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Неизвестный дрон заметили на высоте около 200 метров неподалеку от Вильнюса.

Власти предполагают, что объект может оказаться метеозондом, однако уверяют, что ситуация контролируется. Сейчас все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Сейчас продолжаются поиски возможных обломков или самого беспилотника.

Местных призвали не прикасаться к неизвестным предметам и обращаться в экстренные службы.

Как реагируют в Минобороны

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что пока не установлен тип дрона.

По ее словам, текущие погодные условия являются благоприятными для запуска метеозондов, которые, в частности, могут использоваться для незаконного перемещения грузов.

"Информация уточняется. Сегодня погода является благоприятной для метеозондов, которые контрабандисты используют для перелета своих товаров", — отметила Шакалене.

Она напомнила, что 10 июля в Литве уже фиксировали нарушение воздушного пространства дроном Gerbera.

Напомним, в ночь на 28 июля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. В частности, повреждения зафиксированы в Кропивницком.

А в Киеве повреждена многоэтажка на левом берегу. Оккупанты ранили восемь человек.

Беларусь Минобороны Литва обстрелы дроны беспилотник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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