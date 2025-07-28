В небе Литвы зафиксировали неизвестный беспилотник — что известно

Беспилотник над Литвой 28 июля. Фото: кадр из видео

В Литве утром, 28 июля, обнаружили неизвестный беспилотник. Вероятно, дрон залетел с территории Беларуси. Стоит отметить, что именно в это время российские оккупанты осуществляли массированную атаку на Украину.

Об этом сообщает LRT.

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Российский дрон Gerbara над Литвой возле города Вильнюс pic.twitter.com/MxquJjjAf2T - VolgaLad (@cym27s) 28 июля 2025 г .

Беспилотник над Литвой

Неизвестный дрон заметили на высоте около 200 метров неподалеку от Вильнюса.

Власти предполагают, что объект может оказаться метеозондом, однако уверяют, что ситуация контролируется. Сейчас все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Сейчас продолжаются поиски возможных обломков или самого беспилотника.

Местных призвали не прикасаться к неизвестным предметам и обращаться в экстренные службы.

Как реагируют в Минобороны

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что пока не установлен тип дрона.

По ее словам, текущие погодные условия являются благоприятными для запуска метеозондов, которые, в частности, могут использоваться для незаконного перемещения грузов.

"Информация уточняется. Сегодня погода является благоприятной для метеозондов, которые контрабандисты используют для перелета своих товаров", — отметила Шакалене.

Она напомнила, что 10 июля в Литве уже фиксировали нарушение воздушного пространства дроном Gerbera.

Напомним, в ночь на 28 июля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. В частности, повреждения зафиксированы в Кропивницком.

А в Киеве повреждена многоэтажка на левом берегу. Оккупанты ранили восемь человек.