Головна Новини дня Зеленський розповів, як Литва допоможе Україні незабаром

Зеленський розповів, як Литва допоможе Україні незабаром

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 17:42
Оновлено: 19:01
Газ і безпека — Зеленський розкрив зміст розмови з Наусєдою
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Литви Гітанасом Наусєдою. Під час обговорення сторони домовилися про нову енергетичну підтримку для України та спільні кроки з посилення безпеки у регіоні.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 5 листопада.

Читайте також:

Литва допоможе Україні підготуватися до зими

Президент України зазначив, що Литва вкотре продемонструвала готовність підтримати український народ у найскладніший період — перед початком зими. Зокрема, йдеться про допомогу в енергетичному секторі, а також координацію дій для зміцнення регіональної безпеки. Крім того, президенти обговорили актуальну ситуацію на фронті та загрози з боку Білорусі.

Зеленський розповів, як Литва допоможе Україні незабаром - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Хороша розмова з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Литва дуже допомагає нам від самого початку цієї війни, і ми дуже цінуємо всю надану підтримку", — наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що Литва запропонувала Україні допомогу з постачанням газу, а також готова координувати роботу команд для реалізації нових домовленостей. Україна, у свою чергу, висловила готовність допомогти Литві у протидії гібридним загрозам із боку Білорусі. Зеленський підкреслив, що спільні зусилля союзників спрямовані на посилення стабільності та миру в регіоні.

Також сторони узгодили позиції у дипломатичній площині та скоординували кроки на найближчий час. Зеленський повідомив, що поінформував литовського колегу про ситуацію на полі бою, наголосивши: українські захисники продовжують утримувати лінію оборони, попри спроби Росії поширювати неправдиві наративи у медіа.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко виправдав появу метеорологічних куль над Литвою дивним звинуваченням — дізнайтеся, що саме він сказав.

Раніше ми також інформували, що Україна вперше передала російського військового Литві для судового переслідування — відомо, у чому саме його звинувачують.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
