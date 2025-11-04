Видео
Словакия может снизить тариф на транзит газа для Украины

Словакия может снизить тариф на транзит газа для Украины

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 13:14
обновлено: 13:14
Словакия может снизить тариф на транзит газа для Украины — заявление Свириденко
Газовые трубы. Фото: ДТЭК

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что после заключения "Нафтогазом" долгосрочных импортных контрактов Украина сможет получить скидку на транзит газа. По ее словам, Словакия рассматривает возможность уменьшения тарифа.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в комментарии "РБК-Украина" во вторник, 4 ноября.

Словакия планирует уменьшить тариф на транзит

"Для этого нужны долгосрочные контракты по газу", — отметила Свириденко.

По ее словам, это необходимо, чтобы Словакия рассмотрела возможность уменьшить тариф на транзит.

Премьер отметила, что руководство "Нафтогаза" уже работает над подготовкой контрактов.

Напомним, 3 ноября украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что стране не хватает 750 миллионов долларов, чтобы полностью закрыть потребность для закупки газа на зимний период.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев назвал, сколько газа не хватает для Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
