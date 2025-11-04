Відео
Словаччина може знизити тариф на транзит газу для України

Словаччина може знизити тариф на транзит газу для України

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:14
Оновлено: 13:32
Словаччина може знизити тариф на транзит газу для України — заява Свириденко
Газові труби. Фото: ДТЕК

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після укладання "Нафтогазом" довгострокових імпортних контрактів Україна зможе отримати знижку на транзит газу. За її словами, Словаччина розглядає можливість зменшення тарифу.

Про це Юлія Свириденко повідомила в коментарі "РБК-Україна" у вівторок, 4 листопада.

Словаччина планує зменшити тариф на транзит

"Для цього потрібні довгострокові контракти по газу", — зазначила Свириденко.

За її словами, це необхідно, аби Словаччина розглянула можливість зменшити тариф на транзит.

Премʼєр зауважила, що керівництво "Нафтогазу" вже працює над підготовкою контрактів.

Нагадаємо, 3 листопада український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країні не вистачає 750 мільйонів доларів, щоб повністю закрити потребу для закупівлі газу на зимовий період.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев назвав, скільки газу не вистачає для України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
