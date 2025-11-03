Україні бракує 750 мільйонів доларів для закупівлі газу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні бракує ще 750 мільйонів доларів. Це необхідно, аби повністю закрити фінансову потребу для закупівлі газу на зиму.

Про це український лідер повідомив під час спілкування з журналістами у понеділок, 3 листопада.

Україні бракує 750 мільйонів доларів для закупівлі газу

Глава держави повідомив, що вже наступного тижня планує провести переговори з лідерами країн, які підтримують українську енергетику.

За його словами, мета цих розмов — забезпечити стабільність енергосистеми в умовах майбутнього опалювального сезону.

Зеленський також додав, що, за інформацією голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європейський Союз виділить Україні ще 127 мільйонів євро для зміцнення енергетичної інфраструктури. Ці кошти підуть на відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок російських обстрілів, та на посилення енергетичної безпеки країни.

