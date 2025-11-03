Видео
Главная Новости дня Зеленский анонсировал помощь от ЕС для финансирования энергетики

Зеленский анонсировал помощь от ЕС для финансирования энергетики

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 21:36
обновлено: 22:02
Украине не хватает 750 миллионов долларов для закупки газа - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает еще 750 миллионов долларов. Это необходимо, чтобы полностью закрыть финансовую потребность для закупки газа на зиму.

Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами в понедельник, 3 ноября.

Читайте также:

Украине не хватает 750 миллионов долларов для закупки газа

Глава государства сообщил, что уже на следующей неделе планирует провести переговоры с лидерами стран, которые поддерживают украинскую энергетику.

По его словам, цель этих разговоров — обеспечить стабильность энергосистемы в условиях предстоящего отопительного сезона.

Зеленский также добавил, что, по информации главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз выделит Украине еще 127 миллионов евро для укрепления энергетической инфраструктуры. Эти средства пойдут на восстановление объектов, поврежденных в результате российских обстрелов, и на усиление энергетической безопасности страны.

Ранее мы рассказывали, в каких городах Украины самая низкая вероятность отключения газа и света.

Также узнавайте, какое заявление по импорту газа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

финансовая помощь газ ЕС война в Украине энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
