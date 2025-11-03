Украине не хватает 750 миллионов долларов для закупки газа - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает еще 750 миллионов долларов. Это необходимо, чтобы полностью закрыть финансовую потребность для закупки газа на зиму.

Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами в понедельник, 3 ноября.

Глава государства сообщил, что уже на следующей неделе планирует провести переговоры с лидерами стран, которые поддерживают украинскую энергетику.

По его словам, цель этих разговоров — обеспечить стабильность энергосистемы в условиях предстоящего отопительного сезона.

Зеленский также добавил, что, по информации главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз выделит Украине еще 127 миллионов евро для укрепления энергетической инфраструктуры. Эти средства пойдут на восстановление объектов, поврежденных в результате российских обстрелов, и на усиление энергетической безопасности страны.

