Зеленский сделал заявление об импорте газа и дефиците электрики

Дата публикации 28 октября 2025 19:34
обновлено: 19:55
Зеленский рассказал об импорте газа и предотвращении дефицита электричества
Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление об импорте газа и возможном дефиците электричества. Он объяснил, кто помогает.

Об этом глава государства рассказал во вторник, 28 октября

Импорт газа

"Прежде всего, мы делаем первый сейчас шаг, потому что мы понимаем, что лучше попробовать объединить усилия по поддержке Украины, потому что мы с вами не знаем еще объемы ударов по нашей энергетической сфере, мы не знаем до конца, какие будут вызовы, где нам понадобится помощь", — отметил глава государства.

Речь идет о трансформаторах, различных видах турбин, импорте газа и прочее. По его словам, Украина понимает, где взять 1,2 миллиарда долларов для импорта, однако может понадобиться еще 800 миллионов долларов.

"В 1,2 млрд долларов уже есть помощь от Норвегии, о которой я говорил, 100 млн долларов было, 150 млн долларов было несколько дней назад, мы рассчитываем на 350 млн долларов в январе", — сказал Зеленский.

Дефицит электричества

Глава государства сообщил, что Украина обращается к партнерам по технике, которая может понадобиться, когда будет дефицит электричества. В частности, речь идет о Германии и Италии.

По его словам, все зависит от российских атак. Кроме того, для импорта Украине также может понадобиться дополнительное финансирование.

Напомним, 28 октября Зеленский отметил украинских энергетиков государственными наградами.

Кроме того, глава государства сообщил, что партнеры решили создать коалицию поддержки энергетики Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
