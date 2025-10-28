Видео
Партнеры создали коалицию поддержки энергетики, — Зеленский

Дата публикации 28 октября 2025 17:29
обновлено: 17:44
Зеленский заявил о создании коалиции поддержки энергетики Украины
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры решили создать коалицию поддержки энергетического сектора Украины. В ближайшее время уже состоится встреча в онлайн-формате.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 28 октября, передает "РБК-Украина".

Читайте также:

Коалиция поддержки энергетического сектора Украины

"Недавно после многих массированных атак по Украине, по нашей энергетике, по логистике, водоснабжению, газоснабжению, не только электричество было под ударами. Недавно было принято решение организовать коалицию поддержки энергетического сектора Украины", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил за это решение. По его словам, в этой команде сразу почувствовали поддержку Норвегии, Нидерландов, лично президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы за это очень благодарим. Я думаю, что мы организуем в ближайшее время видеоформат заседания нашей небольшой команды, но я уверен, что мы сможем объединить усилия для того, чтобы объединить усилия и других стран", — добавил глава государства.

Напомним, министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, как Украина укрепила энергетику перед зимой.

Ранее глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону.

Владимир Зеленский электроэнергия Украина сфера энергетики политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
