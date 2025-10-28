Відео
Партнери створили коаліцію підтримки енергетики, — Зеленський

Партнери створили коаліцію підтримки енергетики, — Зеленський

Дата публікації: 28 жовтня 2025 17:29
Оновлено: 17:44
Зеленський заявив про створення коаліції підтримки енергетики України
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери вирішили створити коаліцію підтримки енергетичного сектору України. Найближчим часом уже відбудеться зустріч в онлайн-форматі.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 28 жовтня, передає "РБК-Україна".

Коаліція підтримки енергетичного сектору України

"Нещодавно після багатьох масованих атак по Україні, по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню, не тільки електрика була під ударами. Нещодавно було прийнято рішення організувати коаліцію підтримки енергетичного сектору України", — зазначив Зеленський.

Він подякував за це рішення. За його словами, в цій команді одразу відчули підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми за це дуже дякуємо. Я думаю, що ми організуємо найближчим часом відеоформат засідання нашої невеличкої команди, але я впевнений, що ми зможемо обʼєднати зусилля для того, аби обʼєднати зусилля і інших країн", — додав глава держави.

Нагадаємо, міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, як Україна зміцнила енергетику перед зимою.

Раніше голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус прокоментував підготовку України до опалювального сезону.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
