Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Міненерго розкрили, як Україна зміцнила енергетику перед зимою

У Міненерго розкрили, як Україна зміцнила енергетику перед зимою

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 17:30
Оновлено: 18:10
У Міненерго розкрили, як Україна зміцнила енергетику перед зимою
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Фото: Facebook Світлани Гринчук

Українська енергосистема нині значно краще підготовлена до зимового періоду, ніж у перші роки масованих російс ьких атак. Ефективна робота сил протиповітряної оборони та створення захисних споруд стали ключовими факторами стійкості енергетичної системи.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час спільної пресконференції з міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

Реклама
Читайте також:

Україна посилила захист енергетичних об’єктів

За словами Гринчук, найскладнішими для енергетиків були місяці після 10 жовтня 2022 року, коли Росія розпочала масовані удари саме по енергетичній інфраструктурі. Тоді українці пережили тривалі, іноді цілодобові відключення світла. Втім, зараз ситуація суттєво змінилася — вдалося відновити значну частину генерації, системи передачі й розподілу електроенергії.

"Якби не захисні споруди, які ми звели, наслідки нинішніх атак були б набагато тяжчими. Та коли на один об’єкт летить понад сто або навіть двісті дронів, уникнути пошкоджень неможливо. Наші енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло людям", — підкреслила Гринчук.

Вона також додала, що українські фахівці оперативно відновлюють пошкоджені об’єкти навіть під час обстрілів, а міжнародна підтримка допомагає забезпечити стабільність енергосектору в умовах війни.

Раніше ми писали, що в Україні зростає ризик тривалих перебоїв з електропостачанням цієї зими. Експерти попереджають: у разі серйозних пошкоджень енергомереж відключення можуть тривати не просто години, а значно довше. Це своєю чергою може серйозно ускладнити роботу шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів.

Також ми розповідали, що восени 2025 року Росія активізувала удари по критично важливих об’єктах України, прагнучи залишити країну без електрики та опалення. У разі запровадження графіків відключень важливо мати надійний потужний повербанк, щоб зберегти зв’язок під час тривалих блекаутів.

Міненерго енергосистема енергетика світло Світлана Гринчук
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації