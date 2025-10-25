У Міненерго розкрили, як Україна зміцнила енергетику перед зимою

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Фото: Facebook Світлани Гринчук

Українська енергосистема нині значно краще підготовлена до зимового періоду, ніж у перші роки масованих російс ьких атак. Ефективна робота сил протиповітряної оборони та створення захисних споруд стали ключовими факторами стійкості енергетичної системи.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час спільної пресконференції з міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

За словами Гринчук, найскладнішими для енергетиків були місяці після 10 жовтня 2022 року, коли Росія розпочала масовані удари саме по енергетичній інфраструктурі. Тоді українці пережили тривалі, іноді цілодобові відключення світла. Втім, зараз ситуація суттєво змінилася — вдалося відновити значну частину генерації, системи передачі й розподілу електроенергії.

"Якби не захисні споруди, які ми звели, наслідки нинішніх атак були б набагато тяжчими. Та коли на один об’єкт летить понад сто або навіть двісті дронів, уникнути пошкоджень неможливо. Наші енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло людям", — підкреслила Гринчук.

Вона також додала, що українські фахівці оперативно відновлюють пошкоджені об’єкти навіть під час обстрілів, а міжнародна підтримка допомагає забезпечити стабільність енергосектору в умовах війни.

Раніше ми писали, що в Україні зростає ризик тривалих перебоїв з електропостачанням цієї зими. Експерти попереджають: у разі серйозних пошкоджень енергомереж відключення можуть тривати не просто години, а значно довше. Це своєю чергою може серйозно ускладнити роботу шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів.

Також ми розповідали, що восени 2025 року Росія активізувала удари по критично важливих об’єктах України, прагнучи залишити країну без електрики та опалення. У разі запровадження графіків відключень важливо мати надійний потужний повербанк, щоб зберегти зв’язок під час тривалих блекаутів.