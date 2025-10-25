Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минэнерго раскрыли, как Украина укрепила энергетику перед зимой

В Минэнерго раскрыли, как Украина укрепила энергетику перед зимой

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 17:30
обновлено: 18:10
В Минэнерго раскрыли, как Украина укрепила энергетику перед зимой
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Фото: Facebook Светланы Гринчук

Украинская энергосистема сейчас значительно лучше подготовлена к зимнему периоду, чем в первые годы массированных российских атак. Эффективная работа сил противовоздушной обороны и создание защитных сооружений стали ключевыми факторами устойчивости энергетической системы.

Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе.

Реклама
Читайте также:

Украина усилила защиту энергетических объектов

По словам Гринчук, самыми сложными для энергетиков были месяцы после 10 октября 2022 года, когда Россия начала массированные удары именно по энергетической инфраструктуре. Тогда украинцы пережили длительные, иногда круглосуточные, отключения света. Впрочем, сейчас ситуация существенно изменилась — удалось восстановить значительную часть генерации, системы передачи и распределения электроэнергии.

"Если бы не защитные сооружения, которые мы возвели, последствия нынешних атак были бы гораздо тяжелее. Но когда на один объект летит более ста или даже двести дронов, избежать повреждений невозможно. Наши энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет людям", — подчеркнула Гринчук.

Она также добавила, что украинские специалисты оперативно восстанавливают поврежденные объекты даже во время обстрелов, а международная поддержка помогает обеспечить стабильность энергосектора в условиях войны.

Ранее мы писали, что в Украине растет риск длительных перебоев с электроснабжением этой зимой. Эксперты предупреждают: в случае серьезных повреждений энергосетей отключения могут длиться не просто часы, а значительно дольше. Это в свою очередь может серьезно осложнить работу школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Также мы рассказывали, что осенью 2025 года Россия активизировала удары по критически важным объектам Украины, стремясь оставить страну без электричества и отопления. В случае введения графиков отключений важно иметь надежный мощный повербанк, чтобы сохранить связь во время длительных блэкаутов.

Минэнерго энергосистема энергетика свет Светлана Гринчук
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации