В Минэнерго раскрыли, как Украина укрепила энергетику перед зимой

Украинская энергосистема сейчас значительно лучше подготовлена к зимнему периоду, чем в первые годы массированных российских атак. Эффективная работа сил противовоздушной обороны и создание защитных сооружений стали ключевыми факторами устойчивости энергетической системы.

Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе.

По словам Гринчук, самыми сложными для энергетиков были месяцы после 10 октября 2022 года, когда Россия начала массированные удары именно по энергетической инфраструктуре. Тогда украинцы пережили длительные, иногда круглосуточные, отключения света. Впрочем, сейчас ситуация существенно изменилась — удалось восстановить значительную часть генерации, системы передачи и распределения электроэнергии.

"Если бы не защитные сооружения, которые мы возвели, последствия нынешних атак были бы гораздо тяжелее. Но когда на один объект летит более ста или даже двести дронов, избежать повреждений невозможно. Наши энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет людям", — подчеркнула Гринчук.

Она также добавила, что украинские специалисты оперативно восстанавливают поврежденные объекты даже во время обстрелов, а международная поддержка помогает обеспечить стабильность энергосектора в условиях войны.

Ранее мы писали, что в Украине растет риск длительных перебоев с электроснабжением этой зимой. Эксперты предупреждают: в случае серьезных повреждений энергосетей отключения могут длиться не просто часы, а значительно дольше. Это в свою очередь может серьезно осложнить работу школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Также мы рассказывали, что осенью 2025 года Россия активизировала удары по критически важным объектам Украины, стремясь оставить страну без электричества и отопления. В случае введения графиков отключений важно иметь надежный мощный повербанк, чтобы сохранить связь во время длительных блэкаутов.