У ВР пояснили, чи очікувати повного відключення опалення взимку

У ВР пояснили, чи очікувати повного відключення опалення взимку

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 19:36
Оновлено: 19:39
Чи буде повне відключення тепла взимку - прогноз Андрія Геруса
Андрій Герус. Фото: Facebook Андрія Геруса

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус прокоментував ситуацію з підготовкою України до опалювального сезону. Він зазначив, що в країни є достатній запас міцності та досвід для вирішення проблем в енергетичній сфері.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.



Чи буде повне відключення тепла взимку

"Я не прихильник такого вкрай песимістичного сценарію і не думаю, що Україна залишиться без тепла", — наголосив Герус.

За його словами, попри розмови про складну зимову ситуацію, ймовірність того, що вся країна залишиться без опалення й електропостачання, надзвичайно низька.

"Ми вже стикалися з певними проблемами в енергосистемі, навчилися їх вирішувати і маємо певні запаси міцності. Тому до крайніх сценаріїв доходити не буде", — додав він.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто з європейських лідерів допоможе пережити зиму українцям.

Ми також писали, яких фейків з боку РФ потрібно остерігатися взимку.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
