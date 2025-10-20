Чи буде повне відключення тепла взимку - прогноз Андрія Геруса

Андрій Герус. Фото: Facebook Андрія Геруса

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус прокоментував ситуацію з підготовкою України до опалювального сезону. Він зазначив, що в країни є достатній запас міцності та досвід для вирішення проблем в енергетичній сфері.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чи буде повне відключення тепла взимку

"Я не прихильник такого вкрай песимістичного сценарію і не думаю, що Україна залишиться без тепла", — наголосив Герус.

За його словами, попри розмови про складну зимову ситуацію, ймовірність того, що вся країна залишиться без опалення й електропостачання, надзвичайно низька.

"Ми вже стикалися з певними проблемами в енергосистемі, навчилися їх вирішувати і маємо певні запаси міцності. Тому до крайніх сценаріїв доходити не буде", — додав він.

