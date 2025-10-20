Видео
В ВР объяснили, ожидать ли полного отключения отопления зимой

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 19:36
обновлено: 19:39
Будет ли полное отключение тепла зимой - прогноз Андрея Геруса
Андрей Герус. Фото: Facebook Андрея Геруса

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус прокомментировал ситуацию с подготовкой Украины к отопительному сезону. Он отметил, что у страны есть достаточный запас прочности и опыт для решения проблем в энергетической сфере.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Будет ли полное отключение тепла зимой

"Я не сторонник такого крайне пессимистического сценария и не думаю, что Украина останется без тепла", — подчеркнул Герус.

По его словам, несмотря на разговоры о сложной зимней ситуации, вероятность того, что вся страна останется без отопления и электроснабжения, чрезвычайно низкая.

"Мы уже сталкивались с определенными проблемами в энергосистеме, научились их решать и имеем определенные запасы прочности. Поэтому до крайних сценариев доходить не будет", — добавил он.

Напомним, мы ранее писали, кто из европейских лидеров поможет пережить зиму украинцам.

Мы также писали, каких фейков со стороны РФ нужно остерегаться зимой.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
