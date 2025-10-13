Как ЕС поможет Украине пережить зиму - Кайя Каллас рассказала

Кайя Каллас. Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас рассказала, как Европейский Союз планирует поддержать Украину этой зимой. Помощь будет направлена прежде всего на безопасность.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, 13 октября.

Как ЕС поможет Украине пережить зиму

"Если страна способна себя защитить, тогда ее критическая инфраструктура не будет повреждена", — заявила Каллас.

Вторым направлением, над которым работают европейские энергетические специалисты, является определение конкретной помощи для восстановления и защиты инфраструктуры, чтобы украинцы имели тепло, воду и энергию во время холодов.

Каллас отметила, что работа еще продолжается, но надеется, что вскоре результаты станут известны.

Напомним, что Кайя Каллас сообщила, что принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза планируется во время саммита лидеров, который состоится на следующей неделе. Она подчеркнула, что переговоры между государствами-членами продолжаются, ведь позиции стран по этому вопросу еще не согласованы и требуют дополнительного обсуждения.

Также верховный представитель по вопросам внешней политики и безопасности ЕС отметила неотложную необходимость усилить антидроновые средства в Европе. Она считает, что создание систем перехвата беспилотников и выделение финансирования для таких проектов в партнерстве с Украиной могут быть реализованы в максимально короткие сроки.