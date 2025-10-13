Как ЕС поможет Украине пережить зиму - Кайя Каллас рассказала

Кайя Каллас рассказала, как ЕС поможет Украине пережить зиму
Глава европейской дипломатии Кайя Каллас рассказала, как Европейский Союз планирует поддержать Украину этой зимой. Помощь будет направлена прежде всего на безопасность.
Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, 13 октября.
Как ЕС поможет Украине пережить зиму
"Если страна способна себя защитить, тогда ее критическая инфраструктура не будет повреждена", — заявила Каллас.
Вторым направлением, над которым работают европейские энергетические специалисты, является определение конкретной помощи для восстановления и защиты инфраструктуры, чтобы украинцы имели тепло, воду и энергию во время холодов.
Каллас отметила, что работа еще продолжается, но надеется, что вскоре результаты станут известны.
Напомним, что Кайя Каллас сообщила, что принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза планируется во время саммита лидеров, который состоится на следующей неделе. Она подчеркнула, что переговоры между государствами-членами продолжаются, ведь позиции стран по этому вопросу еще не согласованы и требуют дополнительного обсуждения.
Также верховный представитель по вопросам внешней политики и безопасности ЕС отметила неотложную необходимость усилить антидроновые средства в Европе. Она считает, что создание систем перехвата беспилотников и выделение финансирования для таких проектов в партнерстве с Украиной могут быть реализованы в максимально короткие сроки.
Читайте Новини.LIVE!