Опыт Украины поможет ЕС в защите от дронов РФ — Каллас

Дата публикации 13 октября 2025 13:51
ЕС будет финансировать украинские антидронные центры - Каллас
Кая Каллас. Фото: Getty Images

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа нуждается в срочном усилении антидронових возможностей. По ее словам, создание систем перехвата беспилотников и обеспечение финансирования для этих проектов в сотрудничестве с Украиной можно реализовать в кратчайшие сроки.

Об этом Каллас заявила во время пресс-конференции с министром МИД Андреем Сибигой в Киеве 13 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

ЕС поддержит создание антидронових центров

Во время выступления в Киеве Кая Каллас сообщила, что после встреч с украинскими специалистами стало понятно, каких именно элементов не хватает центрам противодействия дронам в ЕС. Она отметила, что ключевыми приоритетами являются поставки антидронових систем, разработка эффективных перехватчиков и финансирование внедрения этих решений. По словам представительницы ЕС, это направление можно реализовать быстрее, чем масштабные военные программы.

"Уроки из Украины показывают, что надо бороться с дронами меньшими средствами, чем ракеты. Теперь нужно найти финансирование и двигаться дальше с проектом", — заявила Каллас.

Представительница ЕС подчеркнула, что сотрудничество между Украиной и оборонной промышленностью стран ЕС позволит уменьшить расходы и время на реализацию инициативы. Она добавила, что создание антидронових систем по современным технологиям должно стать быстрым шагом вперед в укреплении обороноспособности Украины. Представительница ЕС подчеркнула, что этот проект станет примером эффективного партнерства между Европой и Украиной в сфере безопасности.

Напомним, что Евросоюз пока не принял решение об использовании замороженных российских активов для выплаты репараций Украине, ведь процесс затрудняет необходимость согласования позиций всех 27 государств-членов блока.

Ранее мы также информировали, что глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что передача ракет Tomahawk является необходимой из-за неизменных агрессивных целей РФ в отношении европейской безопасности.

