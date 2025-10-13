Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня Досвід України допоможе ЄС у захисті від дронів РФ — Каллас

Досвід України допоможе ЄС у захисті від дронів РФ — Каллас

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:51
ЄС фінансуватиме українські антидронові центри — Каллас
Кайя Каллас. Фото: Getty Images

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європа потребує термінового посилення антидронових можливостей. За її словами, створення систем перехоплення безпілотників і забезпечення фінансування для цих проєктів у співпраці з Україною можна реалізувати в найкоротші терміни.

Про це Каллас заявила під час пресконференції з міністром МЗС Андрієм Сибігою у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

ЄС підтримає створення антидронових центрів

Під час виступу у Києві Кая Каллас повідомила, що після зустрічей з українськими фахівцями стало зрозуміло, яких саме елементів не вистачає центрам протидії дронам у ЄС. Вона зазначила, що ключовими пріоритетами є постачання антидронових систем, розробка ефективних перехоплювачів та фінансування впровадження цих рішень. За словами представниці ЄС, цей напрям можна реалізувати швидше, ніж масштабні військові програми.

Реклама

"Уроки з України показують, що треба боротися з дронами меншими засобами, ніж ракети. Тепер потрібно знайти фінансування і рухатися далі з проєктом", — заявила Каллас.

Представниця ЄС підкреслила, що співпраця між Україною та оборонною промисловістю країн ЄС дозволить зменшити витрати і час на реалізацію ініціативи. Вона додала, що створення антидронових систем за сучасними технологіями має стати швидким кроком уперед у зміцненні обороноздатності України. Представниця ЄС наголосила, що цей проєкт стане прикладом ефективного партнерства між Європою та Україною у сфері безпеки.

Реклама

Нагадаємо, що Євросоюз поки не ухвалив рішення щодо використання заморожених російських активів для виплати репарацій Україні, адже процес ускладнює необхідність погодження позицій усіх 27 держав-членів блоку.

Раніше ми також інформували, що глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що передача ракет Tomahawk є необхідною через незмінні агресивні цілі РФ щодо європейської безпеки.

дрони ЄС Кая Каллас безпілотник БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації