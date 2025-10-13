ЄС фінансуватиме українські антидронові центри — Каллас

Кайя Каллас. Фото: Getty Images

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європа потребує термінового посилення антидронових можливостей. За її словами, створення систем перехоплення безпілотників і забезпечення фінансування для цих проєктів у співпраці з Україною можна реалізувати в найкоротші терміни.

Про це Каллас заявила під час пресконференції з міністром МЗС Андрієм Сибігою у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

ЄС підтримає створення антидронових центрів

Під час виступу у Києві Кая Каллас повідомила, що після зустрічей з українськими фахівцями стало зрозуміло, яких саме елементів не вистачає центрам протидії дронам у ЄС. Вона зазначила, що ключовими пріоритетами є постачання антидронових систем, розробка ефективних перехоплювачів та фінансування впровадження цих рішень. За словами представниці ЄС, цей напрям можна реалізувати швидше, ніж масштабні військові програми.

Реклама

"Уроки з України показують, що треба боротися з дронами меншими засобами, ніж ракети. Тепер потрібно знайти фінансування і рухатися далі з проєктом", — заявила Каллас.

Представниця ЄС підкреслила, що співпраця між Україною та оборонною промисловістю країн ЄС дозволить зменшити витрати і час на реалізацію ініціативи. Вона додала, що створення антидронових систем за сучасними технологіями має стати швидким кроком уперед у зміцненні обороноздатності України. Представниця ЄС наголосила, що цей проєкт стане прикладом ефективного партнерства між Європою та Україною у сфері безпеки.

Реклама

Нагадаємо, що Євросоюз поки не ухвалив рішення щодо використання заморожених російських активів для виплати репарацій Україні, адже процес ускладнює необхідність погодження позицій усіх 27 держав-членів блоку.

Раніше ми також інформували, що глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що передача ракет Tomahawk є необхідною через незмінні агресивні цілі РФ щодо європейської безпеки.