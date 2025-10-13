Відео
Головна Новини дня Кая Каллас розповіла, як ЄС допоможе Україні пережити зиму

Кая Каллас розповіла, як ЄС допоможе Україні пережити зиму

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:35
Як ЄС допоможе Україні пережити зиму - Кая Каллас розповіла
Кая Каллас. Фото: Reuters

Глава європейської дипломатії Кая Каллас розповіла, як Європейський Союз планує підтримати Україну цієї зими. Допомога буде спрямована насамперед на безпеку.

Про це вона повідомила під час пресконференції в Києві у понеділок, 13 жовтня.

Читайте також:

Як ЄС допоможе Україні пережити зиму

"Якщо країна здатна себе захистити, тоді її критична інфраструктура не зазнає пошкоджень", — заявила Каллас.

Другим напрямом, над яким працюють європейські енергетичні фахівці, є визначення конкретної допомоги для відновлення та захисту інфраструктури, щоб українці мали тепло, воду й енергію під час холодів.

Каллас наголосила, що робота ще триває, але сподівається, що незабаром результати стануть відомі.

Нагадаємо, що Кая Каллас повідомила, що ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу планується під час саміту лідерів, який відбудеться наступного тижня. Вона підкреслила, що переговори між державами-членами тривають, адже позиції країн щодо цього питання ще не узгоджені і потребують додаткового обговорення.

Також  верховна представниця з питань зовнішньої політики та безпеки ЄС наголосила на невідкладній потребі посилити антидронові засоби в Європі. Вона вважає, що створення систем перехоплення безпілотників та виділення фінансування для таких проєктів у партнерстві з Україною можуть бути реалізовані в максимально короткі строки.

Європейський союз опалювальний сезон зима ЄС Кая Каллас
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
