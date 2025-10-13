Як ЄС допоможе Україні пережити зиму - Кая Каллас розповіла

Кая Каллас розповіла, як ЄС допоможе Україні пережити зиму
Глава європейської дипломатії Кая Каллас розповіла, як Європейський Союз планує підтримати Україну цієї зими. Допомога буде спрямована насамперед на безпеку.
Про це вона повідомила під час пресконференції в Києві у понеділок, 13 жовтня.
Як ЄС допоможе Україні пережити зиму
"Якщо країна здатна себе захистити, тоді її критична інфраструктура не зазнає пошкоджень", — заявила Каллас.
Другим напрямом, над яким працюють європейські енергетичні фахівці, є визначення конкретної допомоги для відновлення та захисту інфраструктури, щоб українці мали тепло, воду й енергію під час холодів.
Каллас наголосила, що робота ще триває, але сподівається, що незабаром результати стануть відомі.
Нагадаємо, що Кая Каллас повідомила, що ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу планується під час саміту лідерів, який відбудеться наступного тижня. Вона підкреслила, що переговори між державами-членами тривають, адже позиції країн щодо цього питання ще не узгоджені і потребують додаткового обговорення.
Також верховна представниця з питань зовнішньої політики та безпеки ЄС наголосила на невідкладній потребі посилити антидронові засоби в Європі. Вона вважає, що створення систем перехоплення безпілотників та виділення фінансування для таких проєктів у партнерстві з Україною можуть бути реалізовані в максимально короткі строки.
Читайте Новини.LIVE!