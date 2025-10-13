Відео
Каллас спрогнозувала, коли ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій

Каллас спрогнозувала, коли ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:25
У ЄС готують 19-й пакет санкцій — Каллас назвала терміни
Кайя Каллас. Фото: Tech Policy Press

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу очікується під час саміту лідерів наступного тижня. Водночас вона зазначила, що дискусії між державами-членами тривають, оскільки не всі країни мають спільну позицію.

Про це Кайя Каллас заявила під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 13 жовтня.

Читайте також:

ЄС продовжує узгоджувати 19-й пакет санкцій

За словами Кає Каллас, робота над новим пакетом обмежувальних заходів ЄС триває, і метою дипломатів є досягнення згоди ще до початку саміту. Вона також зауважила, що обговорення може затягнутися, але процес не буде зупинено.

"Ми намагаємось досягти рішення до саміту, але навіть якщо цього не станеться, продовжимо роботу, як робили вже не раз", — зазначила Каллас.

Кая Каллас підкреслила, що Євросоюз демонструє послідовність у санкційній політиці, незважаючи на розбіжності між членами блоку. 

Нагадаємо, що Кая Каллас повідомила про намір ЄС підтримати Україну взимку, зосередивши допомогу насамперед на питаннях безпеки.

Раніше ми також інформували, що Кая Каллас наголосила на необхідності термінового посилення антидронових можливостей Європи та створення систем перехоплення безпілотників у співпраці з Україною.

санкції Європа саміт ЄС Кая Каллас
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
