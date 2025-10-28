Зеленский отметил государственными наградами украинских энергетиков

Зеленский награждает энергетика. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил государственными наградами энергетиков. Он поблагодарил их за работу.

Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 28 октября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский наградил энергетиков

Глава государства отметил, что все должны уважать работу тех людей, которые несмотря на все вызовы обеспечивают светом и теплом.

"Часто это по-настоящему героическая работа — под обстрелами, на пограничной и прифронтовой территории. И хотя сегодня не День энергетика, фактически каждый день в Украине сейчас, в условиях постоянных российских ударов, — это день вот таких наших людей, которые восстанавливают поставки электричества, восстанавливают линии передач, заботятся о том, чтобы наши украинские города и села могли жить", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил государственными наградами энергетиков, поскольку именно они делают невероятные вещи, поэтому благодарность должна быть соответствующей.

Украинский лидер назвал имена энергетиков, которые получили награды:

Сергей Титаренко, Виктор Мартыненко и Андрей Евменов с Сумщины;

Артур Оболенский с Черниговщины;

Александр Середенко из Киева;

Дмитрий Степанов и Сергей Шевченко из Харькова;

Роман Миняйленко из Запорожья;

Максим Танитовский из Одессы.

Кроме того, Зеленский отметил орденом "За мужество" посмертно Анатолия Савченко — водителя Черниговского участка "Черниговоблэнерго". Он погиб в октябре этого года в результате удара российского дрона во время ликвидации последствий атаки.

"И ежедневно тысячи наших людей работают в таких условиях, чтобы спасти жизнь от ударов российских террористов и чтобы Украина могла выстоять в этой войне. Нашими людьми можно только гордиться. Спасибо каждому и каждой! Слава Украине!" — добавил украинский лидер.

Напомним, 28 октября Зеленский сообщил, что партнеры приняли решение по созданию коалиции поддержки энергетического сектора Украины.

А 23 октября глава государства подчеркнул, что РФ пытается превратить холод в оружие.