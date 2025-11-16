Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив про новий напрямок імпорту газу з Греції

Зеленський заявив про новий напрямок імпорту газу з Греції

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 07:39
Оновлено: 08:17
Новий імпорт газу і посилення ППО — Зеленський оголосив про нові домовленості
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції. Крім того, готується угода з Францією щодо посилення захисту неба.

Про це глава держава повідомив у зверненні неділю, 16 листопада.

Імпорт газу для України

"Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу — щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", — зазначив Зеленський.

За його словами, в України вже є домовленості про фінансування імпорту газу. Він наголосив, що вдасться закрити потребу майже 2 мільярди євро, аби компенсувати втрати українського видобутку через російські обстріли.

Глава держави розповів, що уряд вже спрямував кошти на фінансування імпорту, а також допомагають європейські партнери, європейські банки, українські банки, Норвегія, а також триває робота з американськими партнерами. Він наголосив, що буде повне фінансування.  

"Робимо широкі можливості для постачання зимою", — зазначив Зеленський.

Угода з Францією

Президент анонсував історичну угоду з Францією. За його словами, буде значне посилення бойової авіації України, захисту неба, а також інших оборонних спроможностей.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Литва запропонувала Україні допомогу з постачанням газу.

Раніше премʼєр Юлія Свириденко заявила, що Словаччина розглядає можливість зменшення тарифу на транзит газу для України.

