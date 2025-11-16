Встреча Зеленского с президентом Греции — детали разговора

Владимир Зеленский и Константинос Тасулас. Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября встретился с президентом Греции Константиносом Тасуласом. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, энергетическое сотрудничество.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с президентом Греции

"Большой вызов для Украины, для украинского народа - эта зима под российскими дронами, ракетами, под ударами ежедневными. И я очень рад, что в течение этих месяцев мы работали с Грецией над двусторонними договоренностями по поддержке энергетической безопасности Украины. И имеем хороший результат", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи с Константиносом Тасуласом обсудили энергетическое сотрудничество, а именно — договоренность между Украиной и Грецией по газу, которая поможет нам пройти зиму.

Кроме того, лидеры говорили о партнерстве в совместных проектах, дипломатической работе, необходимости усиления санкций против России и использования замороженных российских активов, участии греческого бизнеса в восстановлении Украины и совместных усилиях для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.

"На протяжении всего времени полномасштабного российского вторжения Греция помогает Украине. Спасибо за эту непоколебимую поддержку", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 16 ноября Украина и Греция подписали соглашение о природном газе. По словам Зеленского, наше государство начнет получать газ уже с января 2026 года.

Также известно, что Одесса станет конечной точкой новой газовой артерии из Греции. Благодаря этому наша страна получит доступ к стабильным источникам энергии.