Встреча Зеленского с президентом Греции — детали разговора

Зеленский обсудил лидером Греции энергетическое сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября встретился с президентом Греции Константиносом Тасуласом. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, энергетическое сотрудничество.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с президентом Греции
"Большой вызов для Украины, для украинского народа - эта зима под российскими дронами, ракетами, под ударами ежедневными. И я очень рад, что в течение этих месяцев мы работали с Грецией над двусторонними договоренностями по поддержке энергетической безопасности Украины. И имеем хороший результат", — сказал Зеленский.
Он рассказал, что во время встречи с Константиносом Тасуласом обсудили энергетическое сотрудничество, а именно — договоренность между Украиной и Грецией по газу, которая поможет нам пройти зиму.
Кроме того, лидеры говорили о партнерстве в совместных проектах, дипломатической работе, необходимости усиления санкций против России и использования замороженных российских активов, участии греческого бизнеса в восстановлении Украины и совместных усилиях для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.
"На протяжении всего времени полномасштабного российского вторжения Греция помогает Украине. Спасибо за эту непоколебимую поддержку", — подчеркнул глава государства.
Напомним, 16 ноября Украина и Греция подписали соглашение о природном газе. По словам Зеленского, наше государство начнет получать газ уже с января 2026 года.
Также известно, что Одесса станет конечной точкой новой газовой артерии из Греции. Благодаря этому наша страна получит доступ к стабильным источникам энергии.
