Зеленский ответил, когда Украина получит газ из Греции

Дата публикации 16 ноября 2025 15:09
обновлено: 15:40
Украина получит газ от Греции — Зеленский назвал сроки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Греции газ. Это случится уже в январе 2026 года.

Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 16 ноября.

Украина получит от Греции газ

Зеленский рассказал, что Украина получит от Греции газ уже в январе. По его словам, это критически важно на фоне непрерывных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

"Фактически каждую ночь россияне бьют по нашей инфраструктуре — электростанциям, тепловым станциям, добыче газа. Мы восстанавливаем после каждого удара, но это требует времени, оборудования и больших усилий. Чтобы компенсировать уничтожение нашей добычи, нам нужен импорт газа", — сказал президент.

Он добавил, что договоренности с Грецией — это важная часть нашего зимнего энергетического пакета.

Напомним, 16 ноября Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа. В то же время наше государство получит доступ к надежным источникам энергии.

Кроме того, Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции. Это нужно, чтобы обезопасить маршруты импорта газа на зиму.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
