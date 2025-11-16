Украина получит газ от Греции — Зеленский назвал сроки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Греции газ. Это случится уже в январе 2026 года.

Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 16 ноября.

Украина получит от Греции газ

Зеленский рассказал, что Украина получит от Греции газ уже в январе. По его словам, это критически важно на фоне непрерывных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

"Фактически каждую ночь россияне бьют по нашей инфраструктуре — электростанциям, тепловым станциям, добыче газа. Мы восстанавливаем после каждого удара, но это требует времени, оборудования и больших усилий. Чтобы компенсировать уничтожение нашей добычи, нам нужен импорт газа", — сказал президент.

Он добавил, что договоренности с Грецией — это важная часть нашего зимнего энергетического пакета.

Напомним, 16 ноября Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа. В то же время наше государство получит доступ к надежным источникам энергии.

Кроме того, Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции. Это нужно, чтобы обезопасить маршруты импорта газа на зиму.