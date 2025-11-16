Видео
Україна
Украина и Греция подписали соглашение о природном газе — детали

Украина и Греция подписали соглашение о природном газе — детали

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 14:52
обновлено: 15:37
Продажа природного газа — Греция и Украина подписали соглашение
Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис. Фото: Getty Images

Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа. Поставки газа в нашу страну начнутся уже в январе 2026 года.

Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским 16 ноября.

Соглашение Украины и Греции о природном газе

Кириакос рассказал, что Греция и Украина подписали соглашение о продаже природного газа. В то же время он добавил, что наше государство получит доступ к надежным источникам энергии, а Греция становится узлом поставки американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу.

По словам премьера, отношения между странами выходят на новый уровень благодаря созданию вертикального энергетического коридора — от Александруполиса до Одессы.

"Это новая безопасная энергетическая артерия от юга до севера. Украина получает доступ к надежным источникам энергии, а Греция становится узлом поставки американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу", — сказал Кириакос Мицотакис.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что поставки газа из Греции начнется уже в январе 2026 года.

"Фактически каждую ночь россияне наносят удары по нашей инфраструктуре. Больше всего по энергетической. Большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые электростанции стали мишенями для ракет и дронов", — сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил о новом направлении импорта газа из Греции. Это нужно, чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины.

Кроме того, Литва предложила Украине помощь с поставками газа. Лидеры стран обсудили детали.

Греция Украина газ продажа соглашение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
