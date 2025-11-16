Відео
Україна та Греція підписали угоду про природний газ — деталі

Україна та Греція підписали угоду про природний газ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 14:52
Оновлено: 15:37
Продаж природного газу — Греція і Україна підписали угоду
Володимир Зеленський та Кіріакос Міцотакіс. Фото: Getty Images

Україна та Греція підписали угоду про продаж природного газу. Постачання газу до нашої країни розпочнеться вже в січні 2026 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським 16 листопада. 

Читайте також:

Угода України і Греції про природний газ

Кіріакос розповів, що Греція та Україна підписали угоду про продаж природного газу. Водночас він додав, що наша держава отримає доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи.

За словами прем'єра, відносини між країнами виходять на новий рівень завдяки створенню вертикального енергетичного коридору — від Олександруполіса до Одеси. 

"Це нова безпечна енергетична артерія від півдня до півночі. Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи", — сказав Кіріакос Міцотакіс.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що постачання газу з Греції почнеться вже у січні 2026 року. 

"Фактично щоночі росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше по енергетичній. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові електростанції стали мішенями для ракет та дронів", — сказав президент. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про новий напрямок імпорту газу з Греції. Це потрібно, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

Крім того, Литва запропонувала Україні допомогу з постачанням газу. Лідери країн обговорили деталі. 

Греція Україна газ продаж угода
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
