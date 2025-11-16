Україна отримає газ від Греції — Зеленський назвав терміни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від Греції газ. Це трапиться вже в січні 2026 року.

Про це Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом 16 листопада.

Україна отримає від Греції газ

Зеленський розповів, що Україна отримає від Греції газ уже в січні. За його словами, це критично важливо на тлі безперервних російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Фактично щоночі росіяни б’ють по нашій інфраструктурі — електростанціях, теплових станціях, видобутку газу. Ми відновлюємо після кожного удару, але це потребує часу, обладнання й великих зусиль. Щоб компенсувати знищення нашого видобутку, нам потрібен імпорт газу", — сказав президент.

Він додав, що домовленості з Грецією — це важлива частина нашого зимового енергетичного пакета.

Нагадаємо, 16 листопада Україна та Греція підписали угоду про продаж природного газу. Водночас наша держава отримає доступ до надійних джерел енергії.

Крім того, Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції. Це потрібно, аби убезпечити маршрути імпорту газу на зиму.