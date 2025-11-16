Зустріч Зеленського з президентом Греції — деталі розмови

Володимир Зеленський та Константінос Тасулас. Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада зустрівся з президентом Греції Константіносом Тасуласом. Лідери обговорили низку важливих питань, зокрема, енергетичну співпрацю.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з президентом Греції

"Великий виклик для України, для українського народу — ця зима під російськими дронами, ракетами, під ударами щоденними. І я дуже радий, що впродовж цих місяців ми працювали з Грецією над двосторонніми домовленостями щодо підтримки енергетичної безпеки України. І маємо хороший результат", — сказав Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі з Константіносом Тасуласом обговорили енергетичну співпрацю, а саме — домовленість між Україною та Грецією щодо газу, яка допоможе нам пройти зиму.

Крім того, лідери говорили про партнерство у спільних проєктах, дипломатичну роботу, необхідність посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів, участь грецького бізнесу у відбудові України та спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

"Впродовж усього часу повномасштабного російського вторгнення Греція допомагає Україні. Дякую за цю непохитну підтримку", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 16 листопада Україна та Греція підписали угоду про природний газ. За словами Зеленського, наша держава почне отримувати газ вже з січня 2026 року.

Також відомо, що Одеса стане кінцевою точкою нової газової артерії з Греції. Завдяки цьому наша країна отримає доступ до стабільних джерел енергії.