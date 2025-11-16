Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Греція підписали домовленість щодо постачання газу

Україна та Греція підписали домовленість щодо постачання газу

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 17:02
Оновлено: 17:07
Україна та Греція підписали угоду про постачання газу
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Фото: ОПУ

У неділю, 16 листопада, в Афінах Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. У їхній присутності відбулося підписання Листа про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Греція постачатиме газ в Україну цієї зими — деталі

Володимир Зеленський зазначив, що Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні, бере участь у спільній роботі з Європою, з іншими партнерами, щоб ми досягли тих умов, коли мир стане можливим.

"Сьогодні в нас надзвичайно важлива домовленість щодо постачання газу в Україну — під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну на цей зимовий період", — повідомив український лідер.

Документ підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький і гендиректор грецької державної компанії DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас. У межах майбутньої угоди транспортування газу до України буде здійснюватися маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн.

Президент і прем’єр-міністр також обговорили довгострокові домовленості — отримання природного газу зі США через Грецію. Володимир Зеленський подякував за цю можливість Сполученим Штатам і президенту Дональду Трампу.

Зеленський зауважив, що більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для російських ракет та дронів.

"Наші домовленості з Грецією сьогодні — це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом. Постачання розпочнеться вже в січні. Крім домовленості про оперативне постачання, є й довгострокові домовленості.

Дякую прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу, команді, компаніям, усім, хто допомагає, щоб такі домовленості були й щоб ми їх могли реалізувати. Дякую, Греціє", — підсумував президент Зеленський.

Зеленський Греція
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що 16 листопада Зеленський зустрівся з президентом Греції Константіносом Тасуласом.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.

Володимир Зеленський Греція газ війна в Україні співпраця
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації