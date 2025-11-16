Україна та Греція підписали угоду про постачання газу

Україна та Греція підписали домовленість щодо постачання газу
У неділю, 16 листопада, в Афінах Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. У їхній присутності відбулося підписання Листа про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Греція постачатиме газ в Україну цієї зими — деталі
Володимир Зеленський зазначив, що Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні, бере участь у спільній роботі з Європою, з іншими партнерами, щоб ми досягли тих умов, коли мир стане можливим.
"Сьогодні в нас надзвичайно важлива домовленість щодо постачання газу в Україну — під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну на цей зимовий період", — повідомив український лідер.
Документ підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький і гендиректор грецької державної компанії DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас. У межах майбутньої угоди транспортування газу до України буде здійснюватися маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн.
Президент і прем’єр-міністр також обговорили довгострокові домовленості — отримання природного газу зі США через Грецію. Володимир Зеленський подякував за цю можливість Сполученим Штатам і президенту Дональду Трампу.
Зеленський зауважив, що більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для російських ракет та дронів.
"Наші домовленості з Грецією сьогодні — це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом. Постачання розпочнеться вже в січні. Крім домовленості про оперативне постачання, є й довгострокові домовленості.
Дякую прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу, команді, компаніям, усім, хто допомагає, щоб такі домовленості були й щоб ми їх могли реалізувати. Дякую, Греціє", — підсумував президент Зеленський.
Нагадаємо, що 16 листопада Зеленський зустрівся з президентом Греції Константіносом Тасуласом.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.
