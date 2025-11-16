Україна та Греція підписали угоду про постачання газу

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Фото: ОПУ

У неділю, 16 листопада, в Афінах Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. У їхній присутності відбулося підписання Листа про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський зазначив, що Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні, бере участь у спільній роботі з Європою, з іншими партнерами, щоб ми досягли тих умов, коли мир стане можливим.

"Сьогодні в нас надзвичайно важлива домовленість щодо постачання газу в Україну — під час нашої зустрічі з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну на цей зимовий період", — повідомив український лідер.

Документ підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький і гендиректор грецької державної компанії DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас. У межах майбутньої угоди транспортування газу до України буде здійснюватися маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн.

Президент і прем’єр-міністр також обговорили довгострокові домовленості — отримання природного газу зі США через Грецію. Володимир Зеленський подякував за цю можливість Сполученим Штатам і президенту Дональду Трампу.

Зеленський зауважив, що більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для російських ракет та дронів.

"Наші домовленості з Грецією сьогодні — це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом. Постачання розпочнеться вже в січні. Крім домовленості про оперативне постачання, є й довгострокові домовленості.

Дякую прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу, команді, компаніям, усім, хто допомагає, щоб такі домовленості були й щоб ми їх могли реалізувати. Дякую, Греціє", — підсумував президент Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що 16 листопада Зеленський зустрівся з президентом Греції Константіносом Тасуласом.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.