Главная Новости дня Париж примет Зеленского для разговора о гарантиях безопасности

Париж примет Зеленского для разговора о гарантиях безопасности

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 14:37
обновлено: 15:25
Макрон и Зеленский проведут переговоры в Париже — известна дата
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Nicolas Tucat/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 17 ноября, проведет в Париже переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран начнут очередной этап работы над формированием гарантий безопасности для Украины и будет посвящена расширению сотрудничества между государствами в энергетической и оборонно-экономической плоскостях.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Читайте также:

Зеленский полетит в Париж на следующей неделе

Во Франции отмечают, что визит украинского Главы государства должен подчеркнуть непоколебимую позицию Парижа по поддержке Украины. Также он призван активизировать диалог, который продолжается в рамках разработки долгосрочных механизмов безопасности.

Наряду с этим стороны обсудят двусторонние проекты в сферах энергетики, оборонного взаимодействия и экономического развития. Отмечается, что для Зеленского это будет девятая поездка во Францию с момента начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним, также президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу, 14 ноября.

Также ранее, 13 ноября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообщался с генералом ВС Франции по оборонному сотрудничеству и текущей ситуации на фронте.

Отметим, что в октябре Эммануэль Макрон анонсировал передачу самолетов и ракет Вооруженным силам Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
