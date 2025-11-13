Сырский провел разговор с Мандоном о ситуации на фронте

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Франции генералом Фабьеном Мандоном. Стороны обсудили ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество и ключевые потребности украинской армии.

Об этом генерал написал в Telegram в четверг, 13 ноября.

Во время разговора Сырский проинформировал французского коллегу о текущей ситуации на линии боевых действий, отметив, что самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя.

Также среди главных тем — подготовка украинских пилотов самолетов Mirage, усиление противовоздушной обороны и расширение оборонного партнерства между странами.

"Во время разговора обсудили ключевые потребности Вооруженных сил Украины — в частности, вопросы подготовки пилотов самолетов Mirage, усиление противовоздушной обороны и ряд других важных аспектов оборонного сотрудничества. Поблагодарил генерала Фабьена Мандона и французские вооруженные силы за мощную военную поддержку, предоставленную Вооруженным силам Украины. Четкая позиция является примером последовательной и непоколебимой поддержки нашего государства в борьбе за независимость", — написал Сырский.

Сырский отметил лидерскую позицию президента Франции Эммануэля Макрона по консолидации международных усилий вокруг инициативы создания многонациональных сил безопасности. Отдельную благодарность главнокомандующий выразил за предоставленную технику, боеприпасы и активное участие Франции в деятельности "Коалиций возможностей вооруженных сил".

Заявление Александра Сырского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, Александр Сырский совершил поездку на Покровское направление и дал новые поручения бойцам.

А также главнокомандующий ВСУ сообщил о потере трех населенных пунктов на Запорожском направлении.