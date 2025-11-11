Видео
Видео

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 23:41
обновлено: 00:35
Сырский заявил, что россияне захватили три населенных пункта в Запорожской области
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис Президента Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ наиболее активна сейчас на Покровском направлении. В то же время враг захватил три населенных пункта в Запорожской области. 

Об этом главнокомандующий написал на странице в Facebook.

Что сказал Сирский о ситуации на фронте

По словам Сырского, Силы обороны продолжают действовать по принципу активной обороны. В частности, в сложных условиях преобладающего противника, украинские подразделения отражают атаки на большинстве направлений и продолжают поисково-ударные действия на определенных участках. Среди таких — районы Купянска и Северска.

"Противник сейчас наиболее активен на Покровском направлении. Сегодня около 40 процентов боев пришлось именно на него. Враг там стабильно несет значительные потери", — информирует главнокомандующий.

В то же время россияне повысили активность в Запорожской области. Оккупанты используют для инфильтрации между украинскими позициями погодные условия, а именно — густой туман.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", — сказано в заметке.

При этом воины группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково. Сырский отметил, что принимаются соответствующие меры поддержки, и комбинированным огнем агрессору нанесен значительный урон.

"Каждый метр нашей земли стоит России сотен жизней военных. Только в операционной зоне Группировки войск "Юг" за трое последних суток оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники. В целом же наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия — ракет Нептун, Фламинго, а также реактивных дронов. Врагу это хорошо донимает", — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, вчера представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что враг привлекает все резервы на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска. В то же время Силы обороны продолжают свои позиции и наносят противнику значительные потери

Также мы писали, что посол Украины в Британии Валерий Залужный рассказал, каким он видит справедливое окончание войны в Украине.

Запорожская область война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте Покровск
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
