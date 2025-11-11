Сирський заявив, що росіяни захопили три населені пункти у Запорізькій області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія РФ найбільш активна зараз на Покровському напрямку. Водночас ворог захопив три населені пункти у Запорізькій області.

Про це головнокомандувач написав на сторінці у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Сирський про ситуацію на фронті

За словами Сирського, Сили обороні продовжують діяти за принципом активної оборони. Зокрема, в складних умовах переважаючого противника, українські підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Серед таких - райони Куп'янська та Сіверська.

"Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. Сьогодні близько 40 відсотків боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат", — інформує головнокомандувач.

Водночас росіяни підвищили активність у Запорізькій області. Окупанти використовують для інфільтрації між українськими позиціями погодні умови, а саме — густий туман.

"Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти", — сказано у дописі.

При цьому воїни угрупування військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Сирський наголосив, що вживаються відповідні заходи підтримки, і комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат.

"Кожен метр нашої землі коштує Росії сотень життів військових. Тільки у операційній зоні Угруповання військ "Південь" за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки. Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії — ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє", — резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, вчора речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що ворог залучає усі резерви на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська. Водночас Сили оборони тривають свої позиції та завдають противнику значних втрат

Також ми писали, що посол України в Британії Валерій Залужний розповів, яким він бачить справедливе закінчення війни в Україні.