Україна
Головна Новини дня Сирський обговорив розширення співпраці з генералом ЗС Франції

Сирський обговорив розширення співпраці з генералом ЗС Франції

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 22:23
Оновлено: 22:23
Сирський провів розмову з Мандоном щодо ситуації на фронті
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Франції генералом Фаб'єном Мандоном. Сторони обговорили ситуацію на фронті, оборонну співпрацю та ключові потреби української армії.

Про це генерал написав у Telegram в четвер, 13 листопада.

Сирський обговорив з Мандоном ситуацію на фронті

Під час розмови Сирський поінформував французького колегу про поточну ситуацію на лінії бойових дій, зазначивши, що найзапекліші бої тривають у районах Куп'янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя.

Також серед головних тем — підготовка українських пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та розширення оборонного партнерства між країнами.

"Під час розмови обговорили ключові потреби Збройних Сил України — зокрема, питання підготовки пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та низку інших важливих аспектів оборонної співпраці. Подякував генералу Фаб'єну Мандону та французьким збройним силам за потужну військову підтримку, надану Збройним Силам України. Чітка позиція є прикладом послідовної та непохитної підтримки нашої держави у боротьбі за незалежність", — написав Сирський.

Сирський відзначив лідерську позицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо консолідації міжнародних зусиль навколо ініціативи створення багатонаціональних сил безпеки. Окрему подяку головнокомандувач висловив за надану техніку, боєприпаси та активну участь Франції у діяльності "Коаліцій спроможностей збройних сил".

Сирський розмовляв з Фаб'єном Мандоном
Заява Олександра Сирського. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, Олександр Сирський здійснив поїзду на Покровський напрямок та дав нові доручення бійцям.

А також головнокомандувач ЗСУ повідомив про втрату трьох населених пунктів на Запорізькому напрямку.

Франція ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
