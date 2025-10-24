Видео
Макрон анонсировал новые поставки ракет и самолетов Украине

Дата публикации 24 октября 2025 19:19
обновлено: 19:38
Франция поставит Украине дополнительные самолеты и ракеты
Срочная новость

Макрон заявил, что Франция поставит Украине дополнительные самолеты и ракеты.

Новость дополняется...

Франция поставит Украине дополнительные самолеты Mirage 2000 и ракеты Aster, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Коалиции желающих подчеркнул, что очень важно продолжать поддержку Украины и давление на Россию:
 

В ближайшие дни мы доставим дополнительные ракеты Aster, новые учебные программы и новые "Миражи".

 

 

Ракеты Aster 15 и 30 работают с франко-итальянской системой ПВО SAMP/T, количество которых в Украине засекречено.

Что касается самолетов Mirage 2000 - на данном этапе Франция поставила Украине три из шести обещанных. Один из истребителей был сбит в июле.

