Макрон анонсировал новые поставки ракет и самолетов Украине
Макрон заявил, что Франция поставит Украине дополнительные самолеты и ракеты.
Франция поставит Украине дополнительные самолеты Mirage 2000 и ракеты Aster, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Коалиции желающих подчеркнул, что очень важно продолжать поддержку Украины и давление на Россию:
В ближайшие дни мы доставим дополнительные ракеты Aster, новые учебные программы и новые "Миражи".
Ракеты Aster 15 и 30 работают с франко-итальянской системой ПВО SAMP/T, количество которых в Украине засекречено.
Что касается самолетов Mirage 2000 - на данном этапе Франция поставила Украине три из шести обещанных. Один из истребителей был сбит в июле.
