Срочная новость

Макрон заявил, что Франция поставит Украине дополнительные самолеты и ракеты.

Новость дополняется...

Реклама

Читайте также:

Франция поставит Украине дополнительные самолеты Mirage 2000 и ракеты Aster, - Макрон



Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Коалиции желающих подчеркнул, что очень важно продолжать поддержку Украины и давление на Россию:



В ближайшие дни мы доставим дополнительные ракеты Aster, новые учебные программы и новые "Миражи".

Ракеты Aster 15 и 30 работают с франко-итальянской системой ПВО SAMP/T, количество которых в Украине засекречено.



Что касается самолетов Mirage 2000 - на данном этапе Франция поставила Украине три из шести обещанных. Один из истребителей был сбит в июле.