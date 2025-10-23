Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и оборону

Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и оборону

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 16:08
обновлено: 16:39
Усиление ПВО и давление на Россию — Зеленский встретился с Макроном
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Nicolas Tucat/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 октября, встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, стороны обсудили усиление противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Макрона 23 октября

Зеленский отметил, что во время встречи с Макроном скоординировали позиции накануне встречи "Коалиции желающих". По его словам, сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить российскую агрессию. Глава государства подчеркнул, что необходимо усиливать давление на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработки гарантий безопасности.

"Говорили о последствиях российских ударов по Украине и усилении противовоздушной обороны и устойчивости нашей энергетики — это сейчас один из ключевых приоритетов. В фокусе внимания и оборонное сотрудничество, конкретные решения, которые могут укрепить Украину", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил Францию и Макрона за поддержку.

Напомним, 23 октября Зеленский высказался о заблокированном прогрессе вступления Украины в Евросоюз. По его словам, это несправедливо.

Кроме того, сегодня глава государства провел встречу с премьером Чехии Петром Фиалой. В частности, стороны обсудили атаки России на энергообъекты Украины.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации