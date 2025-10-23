Усиление ПВО и давление на Россию — Зеленский встретился с Макроном

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Nicolas Tucat/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 октября, встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, стороны обсудили усиление противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Встреча Зеленского и Макрона 23 октября

Зеленский отметил, что во время встречи с Макроном скоординировали позиции накануне встречи "Коалиции желающих". По его словам, сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить российскую агрессию. Глава государства подчеркнул, что необходимо усиливать давление на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработки гарантий безопасности.

"Говорили о последствиях российских ударов по Украине и усилении противовоздушной обороны и устойчивости нашей энергетики — это сейчас один из ключевых приоритетов. В фокусе внимания и оборонное сотрудничество, конкретные решения, которые могут укрепить Украину", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил Францию и Макрона за поддержку.

Напомним, 23 октября Зеленский высказался о заблокированном прогрессе вступления Украины в Евросоюз. По его словам, это несправедливо.

Кроме того, сегодня глава государства провел встречу с премьером Чехии Петром Фиалой. В частности, стороны обсудили атаки России на энергообъекты Украины.