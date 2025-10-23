Встреча Зеленского и премьера Чехии — поговорили об ударах по свету

Зеленский поговорил об ударах по свету с премьером Чехии
Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Украинский лидер рассказал о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
Встреча Зеленского с премьером Чехии
Во время разговора Зеленский рассказал Фиале о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам. По его словам, Чехия уже помогает нам в этом вопросе восстановления, и стороны поговорили, как еще можно поддержать энергетическую устойчивость Украины и наших людей.
"Говорили и о реализации совместных оборонных проектов, инициативы по усилению защиты украинского неба. Есть общая позиция: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону", — поделился президент.
Он поблагодарил чешский народ и премьер-министра за тепло, солидарность и всю помощь, которую Украина испытывает ежедневно.
Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия пытается превратить холод в оружие. Россия хочет, чтобы Украина вошла в зиму в блэкауте.
Так, 23 октября в 12 регионах применяют графики почасовых отключений света. Украинская энергосистема получила масштабные повреждения в результате обстрелов РФ.
