Встреча Зеленского и премьера Чехии — поговорили об ударах по свету

Петр Фиала и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Украинский лидер рассказал о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Встреча Зеленского с премьером Чехии

Во время разговора Зеленский рассказал Фиале о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам. По его словам, Чехия уже помогает нам в этом вопросе восстановления, и стороны поговорили, как еще можно поддержать энергетическую устойчивость Украины и наших людей.

"Говорили и о реализации совместных оборонных проектов, инициативы по усилению защиты украинского неба. Есть общая позиция: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону", — поделился президент.

Он поблагодарил чешский народ и премьер-министра за тепло, солидарность и всю помощь, которую Украина испытывает ежедневно.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия пытается превратить холод в оружие. Россия хочет, чтобы Украина вошла в зиму в блэкауте.

Так, 23 октября в 12 регионах применяют графики почасовых отключений света. Украинская энергосистема получила масштабные повреждения в результате обстрелов РФ.