График отключения света 23 октября — в 12 регионах нет электричества

Ремонт энергетических сетей. Фото: ДТЭК

Из-за российских обстрелов по состоянию на сегодня в 12 регионах применяют графики почасовых отключений света. Электричества не будет в трех очередях одновременно.

Об этом сообщили в Укрэнерго 23 октября.

Графики отключения света 23 октября

В Укрэнерго рассказали, что россияне продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого по состоянию на утро 23 октября есть обесточивание в Харьковской и Черниговской областях.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования. Аварийно-восстановительные работы начинаются сразу, как только это позволяет ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за последствий российских обстрелов 22 октября, сегодня с 07:00 до 23:00 в 12 регионах применяются графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В то же время в ДТЭК опубликовали обновленные графики отключения света в Киеве и Днепропетровской области.

Киев графики отключений света. Фото: ДТЭК

Графики отключений в Киеве 23 октября. Фото: ДТЭК

Отключение света Днепропетровщина. Фото: ДТЭК

Графики отключений света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК

Потребление электроэнергии

По состоянию на 06:00 потребление электроэнергии остается высоким — на том же уровне, что и в среду. Известно, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 7,1% ниже, чем максимум предыдущих суток — во вторник, 21 октября. Причиной этого является вынужденное применение графиков почасовых отключений в большинстве регионов Украины.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии пока сохраняется. Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами до 23:00", — призвали в Укрэнерго.

Напомним, 23 октября в Киевской и Днепропетровской областях будут действовать стабилизационные графики отключений света. В ДТЭК обнародовали графики.

Также эксперт рассказал, что РФ изменила стратегию атак по энергосистеме. Оккупанты бьют по маневровой генерации, что является самой уязвимой частью.