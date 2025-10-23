Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В 12 регионах действуют графики отключений света — Укрэнерго

В 12 регионах действуют графики отключений света — Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 13:23
обновлено: 14:03
График отключения света 23 октября — в 12 регионах нет электричества
Ремонт энергетических сетей. Фото: ДТЭК

Из-за российских обстрелов по состоянию на сегодня в 12 регионах применяют графики почасовых отключений света. Электричества не будет в трех очередях одновременно.

Об этом сообщили в Укрэнерго 23 октября.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света 23 октября

В Укрэнерго рассказали, что россияне продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого по состоянию на утро 23 октября есть обесточивание в Харьковской и Черниговской областях.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования. Аварийно-восстановительные работы начинаются сразу, как только это позволяет ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за последствий российских обстрелов 22 октября, сегодня с 07:00 до 23:00 в 12 регионах применяются графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В то же время в ДТЭК опубликовали обновленные графики отключения света в Киеве и Днепропетровской области.

Відключення світла у Києві 23 жовтня
Киев графики отключений света. Фото: ДТЭК
Графіки відключення світла у Києві 23 жовтня
Графики отключений в Киеве 23 октября. Фото: ДТЭК
Графіки відключень у Дніпропетровській області
Отключение света Днепропетровщина. Фото: ДТЭК
Коли не буде світла у Дінпропетровській області 23 жовтня
Графики отключений света на Днепропетровщине. Фото: ДТЭК

Потребление электроэнергии

По состоянию на 06:00 потребление электроэнергии остается высоким — на том же уровне, что и в среду. Известно, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 7,1% ниже, чем максимум предыдущих суток — во вторник, 21 октября. Причиной этого является вынужденное применение графиков почасовых отключений в большинстве регионов Украины.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии пока сохраняется. Если сейчас у вас есть электроэнергия — пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами до 23:00", — призвали в Укрэнерго.

Напомним, 23 октября в Киевской и Днепропетровской областях будут действовать стабилизационные графики отключений света. В ДТЭК обнародовали графики.

Также эксперт рассказал, что РФ изменила стратегию атак по энергосистеме. Оккупанты бьют по маневровой генерации, что является самой уязвимой частью.

электроэнергия обстрелы Укрэнерго графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации