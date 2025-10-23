Відео
Україна
Новини
Відео

Головна Новини дня У 12 регіонах діють графіки відключень світла — Укренерго

У 12 регіонах діють графіки відключень світла — Укренерго

Дата публікації: 23 жовтня 2025 13:23
Оновлено: 14:03
Графік відключення світла 23 жовтня — у 12 регіонах немає електрики
Ремонт енергетичних мереж. Фото: ДТЕК

Через російські обстріли станом на сьогодні у 12 регіонах застосовують графіки погодинних відключень світла. Електрики не буде у трьох чергах одночасно. 

Про це повідомили в Укренерго 23 жовтня. 

Читайте також:

Графіки відключення світла 23 жовтня

В Укренерго розповіли, що росіяни продовжують атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це станом на ранок 23 жовтня є знеструмлення в Харківській та Чернігівській областях.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи починаються одразу, як це дозволяє безпекова ситуація", — йдеться у повідомленні.

Крім того, через наслідки російських обстрілів 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Водночас у ДТЕК опублікували оновлені графіки відключення світла у Києві та Дніпропетровській області.

Відключення світла у Києві 23 жовтня
Київ графіки відключень світла. Фото: ДТЕК
Графіки відключення світла у Києві 23 жовтня
Графіки відключень у Києві 23 жовтня. Фото: ДТЕК
Графіки відключень у Дніпропетровській області
Відключення світла Дніпропетровщина. Фото: ДТЕК
Коли не буде світла у Дінпропетровській області 23 жовтня
Графіки відключень світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Споживання електроенергії

Станом на 06:00 споживання електроенергії залишається високим — на тому ж рівні, що й у середу. Відомо, що вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,1% нижчим, ніж максимум попередньої доби — у вівторок, 21 жовтня. Причиною цього є вимушене застосування графіків погодинних відключень у більшості регіонів України. 

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії наразі зберігається. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00", — закликали в Укренерго. 

Нагадаємо, 23 жовтня у Київській та Дніпропетровській областях діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла. У ДТЕК оприлюднили графіки.

Також експерт розповів, що РФ змінила стратегію атак по енергосистемі. Окупанти б'ють по маневровій генерації, що є найвразливішою частиною.

електроенергія обстріли Укренерго графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
