Графік відключення світла 23 жовтня — у 12 регіонах немає електрики

Ремонт енергетичних мереж. Фото: ДТЕК

Через російські обстріли станом на сьогодні у 12 регіонах застосовують графіки погодинних відключень світла. Електрики не буде у трьох чергах одночасно.

Про це повідомили в Укренерго 23 жовтня.

Графіки відключення світла 23 жовтня

В Укренерго розповіли, що росіяни продовжують атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це станом на ранок 23 жовтня є знеструмлення в Харківській та Чернігівській областях.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи починаються одразу, як це дозволяє безпекова ситуація", — йдеться у повідомленні.

Крім того, через наслідки російських обстрілів 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Водночас у ДТЕК опублікували оновлені графіки відключення світла у Києві та Дніпропетровській області.

Київ графіки відключень світла. Фото: ДТЕК

Графіки відключень у Києві 23 жовтня. Фото: ДТЕК

Відключення світла Дніпропетровщина. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на Дніпропетровщині. Фото: ДТЕК

Споживання електроенергії

Станом на 06:00 споживання електроенергії залишається високим — на тому ж рівні, що й у середу. Відомо, що вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,1% нижчим, ніж максимум попередньої доби — у вівторок, 21 жовтня. Причиною цього є вимушене застосування графіків погодинних відключень у більшості регіонів України.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії наразі зберігається. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00", — закликали в Укренерго.

Нагадаємо, 23 жовтня у Київській та Дніпропетровській областях діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла. У ДТЕК оприлюднили графіки.

Також експерт розповів, що РФ змінила стратегію атак по енергосистемі. Окупанти б'ють по маневровій генерації, що є найвразливішою частиною.