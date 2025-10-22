Відео
Головна Новини дня Укренерго вводить обмеження електропостачання через обстріли

Укренерго вводить обмеження електропостачання через обстріли

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:16
Оновлено: 11:32
Укренерго повідомило про стан енергосистеми після масованої атаки 22 жовтня
Енергетик працює на об'єкті. Фото: ДТЕК

НЕК "Укренерго" повідомляє, що після масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України діють аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють у посиленому режимі, проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це Укренерго повідомило на Telegram-каналі.

Читайте також:

Де наразі складна ситуація з енергопостачанням 22 жовтня

За даними компанії, найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині, де пошкоджене ворогом обладнання спричинило значні перебої з електропостачанням. Також атаки зафіксовано в інших областях, де споживачі частково знеструмлені.

Укренерго наголосило, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу та стабілізувати систему.

Чи будуть масові відключення світла

Водночас через наслідки обстрілів і високе навантаження на енергомережу сьогодні, 22 жовтня, з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств у всіх регіонах.

Укренерго закликає громадян раціонально споживати електроенергію та тимчасово обмежити використання потужних приладів, аби зменшити навантаження на систему.

Нагадаємо, у Полтавській та Сумській областях запровадили погодинні відключення електроенергії.

Окрім того, в Полтавській області внаслідок влучання постраждали об'єкти нафтогазової інфраструктури. 

електроенергія обстріли Укренерго енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
