Укренерго повідомило про стан енергосистеми після масованої атаки 22 жовтня

НЕК "Укренерго" повідомляє, що після масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України діють аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють у посиленому режимі, проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За даними компанії, найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині, де пошкоджене ворогом обладнання спричинило значні перебої з електропостачанням. Також атаки зафіксовано в інших областях, де споживачі частково знеструмлені.

Укренерго наголосило, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу та стабілізувати систему.

Чи будуть масові відключення світла

Водночас через наслідки обстрілів і високе навантаження на енергомережу сьогодні, 22 жовтня, з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств у всіх регіонах.

Укренерго закликає громадян раціонально споживати електроенергію та тимчасово обмежити використання потужних приладів, аби зменшити навантаження на систему.

Нагадаємо, у Полтавській та Сумській областях запровадили погодинні відключення електроенергії.

Окрім того, в Полтавській області внаслідок влучання постраждали об'єкти нафтогазової інфраструктури.