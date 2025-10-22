Укренерго повідомило про стан енергосистеми після масованої атаки 22 жовтня

Укренерго вводить обмеження електропостачання через обстріли
НЕК "Укренерго" повідомляє, що після масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України діють аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють у посиленому режимі, проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Про це Укренерго повідомило на Telegram-каналі.
Де наразі складна ситуація з енергопостачанням 22 жовтня
За даними компанії, найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині, де пошкоджене ворогом обладнання спричинило значні перебої з електропостачанням. Також атаки зафіксовано в інших областях, де споживачі частково знеструмлені.
Укренерго наголосило, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу та стабілізувати систему.
Чи будуть масові відключення світла
Водночас через наслідки обстрілів і високе навантаження на енергомережу сьогодні, 22 жовтня, з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств у всіх регіонах.
Укренерго закликає громадян раціонально споживати електроенергію та тимчасово обмежити використання потужних приладів, аби зменшити навантаження на систему.
Нагадаємо, у Полтавській та Сумській областях запровадили погодинні відключення електроенергії.
Окрім того, в Полтавській області внаслідок влучання постраждали об'єкти нафтогазової інфраструктури.
