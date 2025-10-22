Відео
Україна
В Україні вводять масштабні відключення світла — де блекаут

В Україні вводять масштабні відключення світла — де блекаут

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 08:10
Оновлено: 08:49
В Україні запроваджено аварійні відключення світла 22 жовтня
Енергетик працює на ЛЕП. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія не припиняє атакувати енергооб'єкти в Україні. Відтак,  за розпорядженням НЕК "Укренерго",  на території Сумської та Полтавської областей 22 жовтня запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Окрім того, екстрені відключення запровадили в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. 

Про це повідомляє пресслужби ДТЕК,  Пол таваобленерго та Сумиобленерго.

Читайте також:

В Україні вводять графіки відключень електроенергії 

У Сумській області наразі відключення застосовані для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. Аналогічна команда на введення чотирьох черг ГАВ надійшла і до Полтавської області — відповідне рішення отримано о 7:20 ранку.

null
Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Як пояснюють енергетики, графіки аварійних відключень вводяться у виняткових ситуаціях, коли потрібно терміново знизити навантаження на енергосистему. Це не планові чи погодинні відключення, тож передбачити тривалість знеструмлення неможливо. У таких випадках енергопостачання відновлюється одразу після стабілізації роботи системи.

Відключення світла в Києві та по області

Також в ДТЕК попередили, що у Києві, а також по Київській та Дніпропетровській областях були запроваджені екстрені відключення. Енергетики закликали стежити за новинами на офіційному Telegram-каналі ДТЕК щодо змін. 

Нагадаємо, на Чернігівщині виникла складна ситуація з електропостачанням через масштабні атаки Росії на енергооб'єкти в області.

Також ексміністр енергетики України відповів, чи можливі в країні тотальні блекаути та зрив опалювального сезону. 

електроенергія Київська область Дніпропетровська область Сумська область Полтавська область сфера енергетики відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
